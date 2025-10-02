Torreiche Vorrunde in der Coupe FLF

In der Vorrunde der Coupe FLF verlangte Underdog Wilwerwiltz (D3) dem Leader des 1.Bezirks der 2.Divisio, Harlingen, in der 1.Halbzeit alles ab, kam von einem Rückstand zurück, musste dann aber bei einem Chancen-Plus der Gäste deren logische Überlegenheit anerkennen. Nach langer Verletzungspause ist Green-Boys-Stürmer Mhibik wieder gut in Schuss, zweimal traf er am Mittwoch, zudem bereits dreimal in der Meisterschaft. Zweitdivisionär Lasauvage brachte das eine Klasse höher spielende Merl-Belair in Bedrängnis, nachdem man mit Anbruch der Schlussviertelstunde ausglich. Erst in der Verlängerung sorgte der Red Star für klare Verhältnisse.

Miller: „Die Verlängerung spielte uns in die Karten“

Die Merler Trainerin Claudine Miller: „Wir haben uns in der 1.Halbzeit sehr schwergetan, um ins Spiel zu kommen. In der 2.Hälfte ging es wesentlich besser, weil eine Ansprache gehalten und eine Korrektur vorgenommen wurde. In der Pause nahmen wir uns das Stellungsspiel bzw. die Taktik noch einmal vor. Das Positionsspiel war nämlich nicht gut, der Block stand nicht gut und zu weit auseinander. Im Großen und Ganzen war es nicht schlecht, aber auch nicht gut. Wir ließen Lasauvage zu viele Räume offen und überließen ihnen das Spiel. Es lag meiner Meinung nach etwas an der Aufregung, das Spiel nach zwei Siegen am Stück unbedingt gewinnen zu wollen, dass wir nicht im Spiel waren. Die Jungs wollen einfach, was fantastisch ist, doch wir müssen noch an sehr vielen Dingen arbeiten.

Die Verlängerung spielte uns in die Karten, weil wir in der 2.Halbzeit endlich hinein fanden, das zeigte sich immer deutlicher. Wir waren da top und wechselten Spieler, die richtig fit waren, ein und diese machten am Ende den Unterschied. Lasauvage war zu diesem Zeitpunkt müde, spielte in der 1.Halbzeit jedoch sehr gut und machte gutes Pressing. Wir lagen in Rückstand, der Kampfgeist gefällt mir aber sehr gut bei unseren Jungs. Sie wollen einfach und das ist eine wichtige Voraussetzung, um gut mit ihnen arbeiten zu können. Wir sind auf einem guten Weg, doch wir müssen mit beiden Füssen auf dem Boden bleiben. Wir sind noch im Aufbau und müssen noch viele Dinge trainieren. Es stehen schwere Spiele gegen Remich und Weiler an. Wir sind noch mit manchem im Rückstand, doch wir werden unser Bestes geben, um gute Ergebnisse zu erzielen. Niederlagen werden aber auch dazu gehören, durch die lernt man ja. Das ganze Trainergespann ist aber optimistisch, dass es mit den Jungs vorangeht.“

Christnach (D2) rotierte stark gegen Moutfort (D2), das quasi in Bestbesetzung antrat. Dies führte dazu, dass die Gäste schon nach zwanzig Minuten alles klar gemacht hatten und nie trotz dreier Tore der Gastgeber nie wirklich in Gefahr gerieten. Sandweiler (D1S2) ging zwar früh durch Camota Magalhaes gegen Wintger (D1S1) in Führung, verspielte diese aber und verlor mit 1:3. Für die ASW stellte dieser Erfolg den ersten Pflichtspielsieg der Saison dar.