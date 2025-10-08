Torreiche Unentschieden für die Eintracht und Issel

„Erstaunlich, mit welch einfachen Mitteln Riegelsberg bereits zwölf Punkte geholt hat. Sie kommen ausschließlich über Cleverness und Standards“, weiß TuS-Trainer Dusko Radic. Trotz dieses Wissens fielen die Isselerinnen beim 0:1 auf eine der Freistoß-Varianten herein. „Wir sind auch nie wirklich in unser Spiel gekommen. Das war der extremen Härte der Riegelsbergerinnen sowie dem sehr kleinen Platz geschuldet.“ So musste Lilli Behr nach einem Foul verletzungsbedingt vom Feld getragen werden. Darüber hinaus war auch das Glück nicht auf Isseler Seite: Einmal trafen sie die Latte und zweimal wurde der Ball kurz vor der Linie weggekratzt. Zwar glich Julia Oberhausen im zweiten Durchgang aus, nur drei Minuten später traf Melanie Jung aber zum 2:1-Endstand für die Gastgeberinnen.

A-Junioren-Regionalliga: TuS Koblenz – Eintracht Trier⇥ 3:0 (0:0)

Diese Niederlage ist für die U19 der Eintracht nur schwer zu akzeptieren. „Wir machen das Spiel und können nach zehn Minuten schon 3:0 führen“, sagte Trainer Christian Esch. Zweimal standen seine Spieler alleine vor dem Torhüter und verschossen im zweiten Durchgang erneut einen Elfmeter. Mit dem ersten Schuss ging Koblenz in Führung, erhöhte kurz vor Schluss nach einer Ecke und erzielte auch noch das in der Höhe unverdiente 3:0 nach einem Konter. „Es tut mir leid für die Jungs, weil sie sich nicht belohnen. Aber sie müssen verstehen, dass sie eine andere Konsequenz an den Tag legen müssen. Für eine gute Leistung können wir uns nichts kaufen. Bei allen drei Niederlagen waren wir die bessere Mannschaft“, erklärte Esch.

SVE: Matthias Fettes - Jannik Heinzen, Maximilian Schneider, David Wacht (78. Louis Hermann), Bastian Süß (75. Leonard Petry), Nevio Marasa (89. Serhii Simshah), Dorian Kisoka (78. Julian Wingerath), Noah Dienhart (46. Ryan Douglas-Lowe), Phil Heck, Maximilian Marx, Till Zimmer

Tore: 1:0 Ismail Shehata (75.), 2:0 Felix Friesenhahn (86.), 3:0 Efecan Akbulut (90.+3)

B-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – FC Homburg ⇥4:4 (1:2)

Gegen den Tabellenvorletzten waren die Trierer B-Junioren in der klaren Favoritenrolle. Dann jedoch musste die Eintracht permanent einem Rückstand hinterherlaufen. Als die Gäste eine Viertelstunde vor dem Ende mit 4:2 in Führung lagen, schien alles auf eine Niederlage des SVE hinzudeuten. Die Eintracht gab sich aber nicht auf und kam durch die eingewechselten Christopher Felten und Denaro Bailey immerhin noch zu einem Punktgewinn.

SVE: Sebastian Sobolak - Leon Follmann (55. Benjamin Kurtovic), Lui Litzenberger, Moritz Koster, Szymon Siejka, Ben Rommelfangen (58. Denaro Bailey), Lias Weiland, Jazzy Marjolin (69. Ilyas Yavuz), Sven Colles (77. Kilian Guezodje), Nathan Matondo, Niklas Billen (41. Christopher Felten)

Tore: 0:1/1:2 Tilman Buech (18./31.), 1:1/2:3 Lias Weiland (23./64., FE), 1:3 Emil Shiraz Ebrahimzadeh Rezayeh (55.), 2:4 Julian Trenz (66.), 3:4 Christopher Felten (72.), 4:4 Denaro Bailey (76.)

C-Junioren-Regionalliga: 1. FC Kaiserslautern – SpVgg Trier ⇥5:1 (3:1)

Die Spielvereinigung wartet weiter auf ihre ersten Punkte in der neuen Saison. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel stand ein Lauterer Angreifer frei vor dem Tor und traf zum 0:1 aus Sicht der Gäste. Nur wenige Minuten später unterlief den Trierern ein kurioses Eigentor, als Torwart Andor Philippi beim Klärungsversuch den eigenen Mitspieler am Hinterkopf traf und der Ball ins Tor flog. Karim El Abdallah brachte Trier nach einem sehenswerten Spielzug zwar wieder heran (12.), doch kurz vor der Pause stellte der FCK den alten Abstand wieder her. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Kaiserslautern mit dem 4:1 für die Vorentscheidung, erhöhte später sogar noch auf 5:1. „Wir schlagen uns immer wieder selbst“, ärgerte sich Triers Trainer Pascal Schramm. „Drei der ersten vier Gegentore waren gravierende individuelle Fehler. Ohne diese gehen wir vielleicht mit einem 1:1 in die Pause.“ Trotz der Niederlage zeigte sich Schramm mit der kämpferischen Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Gegen den Ball war es ordentlich, wir haben wenig zugelassen.“ Positiv hob der Trainer den herzlichen Empfang beim Kooperationspartner sowie das faire Spiel hervor.

SpVgg Trier: Andor Philippi (64. Moritz Güntzer) - Max Bertram, Yoan Fink, Marko Projic, Nils Fuchs, Lenny Fuchsen, Lennox Zehren, Miguel Pereira da Silva (58. Philipp Süssmann), Abass Nazari, Karim Al Abdallah, Jona Iram (39. Hugas Vaitenkovas)

Tore: 1:0/2:0/3:1/4:1/5:1 unbekannt (2./8./25./41./66.), 2:1 Karim El Abdallah (12.)

Eintracht Trier – Ludwigshafener SC ⇥1:1 (0:1)

Die Partie startete für die Eintracht denkbar schlecht: Nach drei Minuten lag das Team von Trainer Max Herres im Rückstand. Kurz nach der Pause glich Benjamin Maksuti zum 1:1 aus – was gleichzeitig den Endstand bedeutete.

SVE: Leo Weber - Dmytro Halushka, Agon Abdiu, Marwane Mandjekassai, Natan Zieba, Max Musiol, Felix Vaudlet, Mathis Fuchs (40. Alexander Damianakis), Benjamin Maksuti, Luis Schmitt, Dylan Servais

Tore: 0:1 unbek. (3.), 1:1 Benjamin Maksuti (40.)

B-Juniorinnen-Regionalliga: 1. FSV Mainz 05 – SV Hetzerath ⇥9:0 (5:0)

Schon zur Pause lag der Regionalliga-Aufsteiger deutlich mit 0:5 im Hintertreffen. Am Ende waren die Hetzeratherinnen in der Landeshauptstadt chancenlos. Schon am Mittwoch, 18 Uhr, geht es im Rheinlandpokal beim Nachbarn aus Issel weiter.

Hetzerath: Emelie Hirschfeld - Franziska Reilich, Mila Leyendecker, Lana Schönhofen (10. Elisa Thielges), Laura Hansen, Maja Walber, Nele Schäfer (23. Emma Kriegsmann), Florentine Huwer, Lotta Mertes (37. Fida Sadat/62. Amélie Bardy), Emma Lehnen, Lena Hahn

Tore: 1:0/3:0 Cecilia Heller (11./20.), 2:0/5:0 Greta Hartmann-Hilter (16./40.+2), 4:0 Lién Berg (40.), 6:0/7:0/9:0 Fiona Weindorf (59./62./78.), 8:0 Luisa Pawelek (71.)

SV Kottweiler-S. – FC Bitburg⇥ 4:1 (2:0)

Weiter auf die ersten Punkte wartet der FC Bitburg. Auch in der Pfalz setzte es eine Niederlage für die Mannschaft von Trainer Daniel Molitor. Zwar verkürzte Luisa Trappen zwischenzeitlich zum 1:3, wirklich spannend wurde das Spiel aber nicht mehr.

Bitburg: Maria Steinert - Emma Schneider (73. Emily Schramer), Elena Schneider (73. Elly Lichter), Ida Heinisch, Luisa Trappen, Finja Densborn (50. Nora Klerf), Ilda Shkorda, Isabella Salm, Emma Antoine, Giovanna Engel, Louisa Schneider (77. Addisyn Grace Fulk)

Tore: 1:0/3:0/4:1 Emely Sue Czerner (9./44./64.), 2:0 Maja Moßmann (15.), 3:1 Luisa Trappen (45.)

SC Bad Neuenahr – TuS Issel ⇥4:4 (3:4)

Die Isselerinnen erlebten einen bitteren Nachmittag an der Ahr und verspielten eine 4:0-Führung. Nach knapp 60 Sekunden brachte Lotte Schmitt den TuS in Führung, und nach 20 Minuten schien das Spiel vorentschieden gewesen zu sein. Doch noch vor der Pause kam Bad Neuenahr zurück und verkürzte auf 3:4, ehe Maya Mensing kurz vor Schluss mit ihrem dritten Treffer den kaum mehr für möglich gehaltenen Ausgleich besorgte. „Die zweite Halbzeit war sehr umkämpft, wir konnten unsere Chancen aber nicht konsequent nutzen“, sagte TuS-Trainerin Lea Ehlenz. Ihr Kollege Louis Kaufmann ergänzte: „Das fühlt sich klar nach zwei verlorenen Punkten an.“ Am Mittwoch steigt für die Isselerinnen schon das Rheinlandpokal-Spiel gegen Hetzerath, ehe am Samstag ab 14 Uhr auf dem heimischen Kunstrasenplatz im Schweicher Schulzentrum die zweite Runde im DFB-Pokal gegen Mainz 05 auf dem Programm steht.

Issel: Narmin Samara - Lotte Schmitt, Lovis Klein, Thalida Olayo, Zoe Lames, Annika Hower (66. Gretha Seidel), Mia Marzi (66. Freda Stemmann), Hanna Mendryscha, Lotta Kayser (76. Norah Graf), Lea Hollmann, Sina Meeth (41. Stella Rünnenburger)

Tore: 0:1 Lotte Schmitt (1.), 0:2 Thalida Olayo (6.), 0:3 Lotta Amalia Kayser (10.), 0:4 Lea Hollmann (20.), 1:4 Veronika Bitzen (22.), 2:4/3:4/4:4 Maya Mensing (23./26./78.)