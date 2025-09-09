Torreiche Spitzenspiele: Wachtberg und Rheidt feiern Kantersiege

Kreisliga A Rhein-Erft: Auch der SV Rheidt feierte einen klaren Sieg – 8:2 gegen GKSC Fürth. Trainer Meikel Kupper ist zufrieden mit dem hohen Tempo und der körperlichen Präsenz seiner Mannschaft, betont aber, dass noch Entwicklungspotenzial vorhanden ist.

Kreisliga A Bonn: Der SV Wachtberg setzte sich im Spitzenspiel gegen Brüser Berg eindrucksvoll mit 9:2 durch. Trainer Patric Engels lobt die starke Offensive, mahnt aber gleichzeitig, die kurzen Schwächephasen vor und nach der Halbzeit abzustellen.

Im Spitzenspiel der Kreisliga A Bonn meldete sich SV Wachtberg, der aus der Bezirksliga abgestiegen ist, eindrucksvoll zurück. Gegen Brüser Berg zeigte die Mannschaft von Trainer Patric Engels ihre Offensivpower und untermauerte damit ihre Ambitionen auf eine schnelle Rückkehr in höhere Gefilde.

Engels zeigte sich insgesamt zufrieden, warnte aber zugleich vor Nachlässigkeiten: „Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben auch verdient bis zur 40. Minute 2:0 geführt. Die Führung hätte zu dem Zeitpunkt auch schon höher sein können. Aus dem Nichts bekommen wir dann zwei unnötige Gegentore und bringen den Gegner zurück ins Spiel. Das darf uns nicht passieren. Kurz nach der Pause hat Brüser Berg sogar noch eine weitere Chance zur Führung. Dann konnten wir aber zurück ins Spiel finden und unsere Offensivstärke zeigen. Ab der 60. Minute waren wir klar überlegen und konnten noch sieben Tore erzielen. Ein Lob an die eingewechselten Spieler. Sie haben hinten heraus nochmal frischen Wind gebracht. Das macht die Startelf-Entscheidung für den nächsten Spieltag für mich nicht leichter. Alles in allem ein verdienter Sieg. Die fünf Minuten vor und zehn Minuten nach der Halbzeit jedoch müssen wir abstellen.“

SV Rheidt gewinnt Aufsteiger-Duell gegen Hürth – 8:2

Auch in der Kreisliga A Rhein-Erft gab es ein torreiches Spiel. Der SV Rheidt, Aufsteiger in dieser Saison, setzte sich gegen Hürth, ebenfalls frisch aufgestiegen, mit 8:2 durch. Für Trainer Meikel Kupper war es ein Beweis dafür, dass sein junges Team auch in der höheren Liga bestehen kann.

Kupper lobte insbesondere die hohe Intensität und Durchschlagskraft seiner Mannschaft:

„Also, erstmal bin ich natürlich als Aufsteiger super zufrieden mit zwei so deutlichen Siegen – und das gegen zwei Mitaufsteiger, wo gerade zu Beginn der Saison auch immer noch die Euphorie und der Schwung aus der Vorsaison mitgenommen wird. Gegen Hürth haben wir einfach über 90 Minuten ein extrem hohes Tempo ins Spiel reingeworfen und uns viele Torchancen rausgespielt, die wir dann eiskalt genutzt haben. Wir haben dem Gegner in den Ballbesitzphasen, die sie hatten, kaum Luft zum Atmen gegeben. Wir haben vor allem auch wieder gezeigt, dass wir trotz des jungen Alters den Kampf in der neuen Liga annehmen und körperlich total präsent waren.

Als Hürth dann kurz vor der Halbzeit mit dem 4:2 nochmal rangekommen ist, haben wir zum Start der zweiten Halbzeit mit zwei schnellen Toren in acht Minuten direkt die Motivation beim Gegner etwas ersticken lassen. Die zwei Siege nehmen wir gerne mit, wissen aber, dass nicht alles perfekt war und können das gut einschätzen. Wir haben immer noch viele Spieler, die extrem viel Entwicklungspotenzial haben.“

Die Spiele zeigen: Auch nach dem Abstieg meldet sich Wachtberg in der Kreisliga A eindrucksvoll zurück, während Rheidt im Aufsteiger-Duell gegen Hürth für Furore sorgt. Beide Mannschaften setzen mit ihren Kantersiegen ein deutliches Signal an die Konkurrenz und starten selbstbewusst in die kommenden Partien.