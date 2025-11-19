Torreiche Spektakel am 18. Spieltag: Favoriten setzen sich durch

Nach einer halben Stunde eröffnete Tristan Lorenz per Flachschuss das Torfestival (33.). Direkt nach der Pause erhöhte Antonio Bravo Sanchez auf 2:0 (47.), bevor Zakaria El Haryry nach einer Stunde das 3:0 markierte (59.). Trotz klarer Führung wurde es kurz brenzlig: Joker Zakariae El Jamouhi traf nur zwei Minuten später für Guxhagen (61.), ehe Simon Tümmler einen Foulelfmeter zum 2:3 verwandelte (79.).

Der souveräne Tabellenführer aus Fritzlar bleibt auch im 17 Saisonspiel ohne Punktverlust. Beim 5:3 in Guxhagen zeigte der FC erneut seine enorme Offensivkraft, musste aber zwischenzeitlich um den Sieg bangen.

Erst in der Schlussphase stellte Fritzlar den alten Abstand wieder her. Mouhamad Safiya traf zum 4:2 (88.), El Haryry legte in der 90. Minute nach. Maximilian Unser verkürzte in der Nachspielzeit noch zum 3:5 (90.+2).

Für Guxhagen bleibt die Lage im Tabellenmittelfeld weiterhin stabil, doch der Abstand zu den vorderen Plätzen wächst. Fritzlar hingegen marschiert weiter unangetastet Richtung Meisterschaft – 17 Spiele, 17 Siege.

Kirchberg/Lohne/Haddamar bezwingt Ohetal/Frielendorf in torreicher Partie – 4:3

Vor 130 Zuschauern entwickelte sich ein energiegeladenes Spiel, das beiden Mannschaften alles abverlangte. Schon früh brachte Robin Greif die Gastgeber in Führung (7.). Nach einer guten halben Stunde traf David Kunz zum Ausgleich (35.).

Die zweite Hälfte begann erneut mit einem schnellen Tor: Nico Karwath stellte in der 48. Minute auf 2:1 und erhöhte per Foulelfmeter auf 3:1 (62.). Doch Ohetal gab nicht auf: Kunz verkürzte nur drei Minuten später auf 3:2 (65.).

Erst Greifs zweiter Treffer zum 4:2 (78.) brachte etwas Ruhe – ehe Patrick Semmler kurz vor Schluss noch einmal für Spannung sorgte (89.).

Während Kirchberg sich mit nun 24 Punkten im gesicherten Tabellenmittelfeld festsetzt, steckt Ohetal trotz couragierter Vorstellung weiter tief im Abstiegskampf. Die Defensive bleibt das große Sorgenkind – bereits 51 Gegentore stehen zu Buche.

Kantersieg des Tages: Obermelsungen zerlegt Asterode mit 11:1

Der TSV Obermelsungen hat ein Ausrufezeichen gesetzt und Asterode/Christerode/Olberode mit 11:1 aus dem Stadion geschossen. Der höchste Sieg des Spieltages wurde bereits früh angedeutet: Daniel Schuder (3.) und Johannes Posev (8.) stellten schnell auf 2:0.

Danach brach die Defensive der Gäste völlig auseinander. Kaiser (17.), ein Eigentor von Christopher Wahl (27.), Herwig (31.) und Licht (40.) trafen nahezu im Minutentakt. Auch wenn Jonas Brandner kurz vor der Pause auf 5:1 verkürzen konnte (38.), setzte Bielefeldt mit dem 7:1 (45.) den Schlussakzent einer torreichen Halbzeit.

Nach dem Wechsel dominierte Obermelsungen weiter nach Belieben. Posev schnürte seinen Dreierpack (56., 70.), Eduard Posev erhöhte auf 10:1 (86.) und Niklas Hruschka setzte den Schlusspunkt zum 11:1 (89.).

Während der TSV als Absteiger auf Rang 4 wieder Anschluss an die Spitzengruppe findet, rutscht Asterode immer tiefer hinein in den Abstiegskampf.

Fortsetzung des 18. Spieltags im Februar/März 2026