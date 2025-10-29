 2025-10-28T14:00:10.282Z

Ligabericht
Torreiche Punkteteilung im Topspiel, Anadoluspor übernimmt Spitze

8. Spieltag im Überblick

Am Sonntag stand der 8. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

---

---

So., 26.10.2025, 11:15 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
1
1
Abpfiff

Die Sportfreunde Johannisthal II kommen nicht vom Fleck. Zwar gab es nach sechs Ligapleiten in Folge am Sonntag mal wieder einen Punktgewinn gegen BW Spandau, bei dem Tim Meyer tief in der Nachspielzeit für den Ausgleich sorgte. Doch mit nur vier Punkten aus acht Spielen und dem Sieg der Blankenburger rutscht Jothal auf den vorletzten Platz ab.

---

So., 26.10.2025, 12:00 Uhr
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
0
4
Abpfiff

Spandau 06 verlor auch das achte Bezirksliga-Spiel in dieser Saison. Gegen Rotation Prenzlauer Berg kassierte das Schlusslicht zwar nur vier Gegentore und verbesserte sich damit im Vergleich zu den anderen Partien, doch zu holen war wieder nichts. Rotation machte derweil einen kleinen Sprung im Keller.

---

So., 26.10.2025, 12:30 Uhr
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
7
0
Abpfiff

Der Lichtenrader BC unterstrich am Sonntag seine gute Form, gewann das Heimspiel gegen Schöneberg klar mit 7:0. Schon in Durchgang eins fielen sechs der sieben Treffer. Mario Krasucki war mit drei Toren erfolgreichster Schütze.

---

So., 26.10.2025, 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
2
1
Abpfiff

Anadoluspor gewann das Topspiel gegen Blau-Gelb knapp, profitierte zeitgleich von der Punkteteilung zwischen Dersim und Südring Amed und ist neuer Tabellenführer. Onur Bayram und Faruk Sözen brachten Anadolu auf die Siegerstraße.

---

So., 26.10.2025, 13:45 Uhr
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
1
6
Abpfiff

Stern 1900 II rückte derweil auf den zweiten Aufstiegsplatz vor. Beim klaren 1:6-Erfolg bei Aufsteiger Viktoria Mitte machten die Steglitzer schon früh alles klar, führten nach knapp 20 Minuten mit 0:3.

---

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
3
2
Abpfiff

Sperber Neukölln konnte sich am Sonntag ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sichern. Gegen die zweite Mannschaft von Lichtenberg II erzielte Berkay Öter einen Doppelpack. Zudem traf Brian Aschauer und sicherte dem Aufsteiger den zweiten Saisonsieg.

---

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
4
2
Abpfiff

Für die wohl größte Überraschung des Wochenendes sorgte die SG Blankenburg. Die Pankower, die bis dahin noch auf den ersten Dreier der laufenden Spielzeit warteten, schlugen Sport-Union auf heimischem Geläuf trotz frühen Rückstands mit 4:2. Der Lohn: Es geht tabellarisch einen Platz hoch auf Rang 14.

---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
3
3
Abpfiff

Das Topspiel zwischen Dersim und Südring Amed hatte einiges zu bieten. Dersim ging früh in Führung, legte noch vor der Pause nach. Im zweiten Spielabschnitt drehte Südring Amed die Partie dank dreier Treffer innerhalb weniger Minuten. Das letzte Wort aber hatten dann wieder die Hausherren, die sich in der 89. Minute zumindest noch einen Punkt sicherten.

---

