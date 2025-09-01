– Foto: Miriam Senft

Torreiche Eröffnung in der Kreisliga A Heinsberg Meisterschaftsfavoriten starten stark – Aufsteiger mit Lehrgeld. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Heinsberg Dremmen Brachelen Schafhausen II Geilenk. + 12 weitere

Zum Auftakt der Kreisliga A Heinsberg zeigte sich die Offensive in Bestform. 36 Tore in acht Partien, dazu mehrere klare Siege der Favoriten und ein Ausrufezeichen des Aufsteigers SV Golkrath.

Union Würm-Lindern ringt Breberen nieder Die SG Union Würm-Lindern gewann das torreiche Duell mit dem SV Breberen 6:3. Nach einem Rückstand drehte die Union noch vor der Pause die Partie. Breberen blieb zwar gefährlich, doch zwei Treffer von Tim Janes sowie späte Tore machten den Unterschied. Der Platzverweis gegen Marc Mevissen schwächte die Gäste zusätzlich.

SG Union Würm-Lindern – SV Breberen 6:3

SG Union Würm-Lindern: Hannes Künster, Jan-Niklas Janes, Eric Thevis, Benjamin Jansen, David Balo (49. Leon Rothkranz), Niklas Spelz, Mika Kreutzer (57. Michael Thevis), Maurice Muth (89. Max Jansen), Julian Herzog, Tim Janes (87. Jeremy Bessix), Marc Röhlen (46. Yannik Schlömer)

SV Breberen: Lukas Welter, Henrik Schmidtchen, Lukas Eidams, Marc Mevissen, Jahn Melchers (59. Eric von Heel), Mirko Scheufen, Leon Bienwald (70. Justin Frenken), Felix Senft, Paul Boylan (76. Marius Wienen), Frederic Fell, Maurice Winkens

Tore: 0:1 Maurice Winkens (27.), 1:1 Jahn Melchers (41. Eigentor), 2:1 Mika Kreutzer (42.), 3:1 Tim Janes (50.), 3:2 Frederic Fell (53.), 4:2 Tim Janes (67.), 5:2 Yannik Schlömer (80.), 5:3 Eric von Heel (88.), 6:3 Michael Thevis (90.+1)

Gelb-Rot: Marc Mevissen (82./SV Breberen/Foul)

Waldenrath-Straeten setzt sich in Übach-Palenberg durch Aufsteiger VfR Übach-Palenberg unterlag Viktoria Waldenrath-Straeten mit 2:4. Besonders die Effizienz der Gäste war entscheidend, zwei Treffer von Lars Philippen und ein Doppelpack von Lukas Hermann sicherten den Sieg. Zwar kam der VfR nach der Pause noch einmal heran, doch die Viktoria hatte die bessere Antwort.