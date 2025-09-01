Torreiche Eröffnung in der Kreisliga A Heinsberg

Zum Auftakt der Kreisliga A Heinsberg zeigte sich die Offensive in Bestform. 36 Tore in acht Partien, dazu mehrere klare Siege der Favoriten und ein Ausrufezeichen des Aufsteigers SV Golkrath.
Union Würm-Lindern ringt Breberen nieder
Die SG Union Würm-Lindern gewann das torreiche Duell mit dem SV Breberen 6:3. Nach einem Rückstand drehte die Union noch vor der Pause die Partie. Breberen blieb zwar gefährlich, doch zwei Treffer von Tim Janes sowie späte Tore machten den Unterschied. Der Platzverweis gegen Marc Mevissen schwächte die Gäste zusätzlich.
SG Union Würm-Lindern – SV Breberen 6:3
SG Union Würm-Lindern: Hannes Künster, Jan-Niklas Janes, Eric Thevis, Benjamin Jansen, David Balo (49. Leon Rothkranz), Niklas Spelz, Mika Kreutzer (57. Michael Thevis), Maurice Muth (89. Max Jansen), Julian Herzog, Tim Janes (87. Jeremy Bessix), Marc Röhlen (46. Yannik Schlömer)
SV Breberen: Lukas Welter, Henrik Schmidtchen, Lukas Eidams, Marc Mevissen, Jahn Melchers (59. Eric von Heel), Mirko Scheufen, Leon Bienwald (70. Justin Frenken), Felix Senft, Paul Boylan (76. Marius Wienen), Frederic Fell, Maurice Winkens
Tore: 0:1 Maurice Winkens (27.), 1:1 Jahn Melchers (41. Eigentor), 2:1 Mika Kreutzer (42.), 3:1 Tim Janes (50.), 3:2 Frederic Fell (53.), 4:2 Tim Janes (67.), 5:2 Yannik Schlömer (80.), 5:3 Eric von Heel (88.), 6:3 Michael Thevis (90.+1)
Gelb-Rot: Marc Mevissen (82./SV Breberen/Foul)
Waldenrath-Straeten setzt sich in Übach-Palenberg durch
Aufsteiger VfR Übach-Palenberg unterlag Viktoria Waldenrath-Straeten mit 2:4. Besonders die Effizienz der Gäste war entscheidend, zwei Treffer von Lars Philippen und ein Doppelpack von Lukas Hermann sicherten den Sieg. Zwar kam der VfR nach der Pause noch einmal heran, doch die Viktoria hatte die bessere Antwort.
VfR Übach-Palenberg – Viktoria Waldenrath-Straeten 2:4
VfR Übach-Palenberg: Yves-Maurice Müschen, Baran Durman (65. Yunus Emre Türkmen), Dalin Acar, Onur Albayrak (65. Dominik Leisten), Yusuf Cetinkaya (46. Abdi Rahim Mohamed), Ufuk Düven, Connor Streifels, Jannis Völker (46. Mustafa Saglam), Ertugrul Kabadayi, Riza Acar, Alessio Pinna
Viktoria Waldenrath-Straeten: Ron Limpinsel, Johannes Jansen (88. Vincent Laurs), Timo Kandetzki, Hannes Michael Beumers, Matthias Herbert Jansen (54. Jonas Sebastian Heinrichs), Alexander Jansen, Sven Herfs, Lukas Hermann (83. Niklas Nyhsen), Alexander Dircks, Lars Philippen (75. Daniel Penners), Andre Halcour (63. Lars Dahlmanns)
Tore: 0:1 Lars Philippen (25.), 0:2 Lars Philippen (44.), 1:2 Mustafa Saglam (64.), 1:3 Lukas Hermann (70.), 2:3 Alessio Pinna (81.), 2:4 Lukas Hermann (86.)
Dynamo Erkelenz überrollt Oberbruch
Ein Klassenunterschied war beim 6:0-Auswärtssieg von Dynamo Erkelenz beim BC Oberbruch deutlich erkennbar. Die Gäste kombinierten sich immer wieder durch die löchrige Defensive und stellten bereits früh die Weichen. Sechs verschiedene Torschützen unterstrichen die Ausgeglichenheit des Dynamo-Kaders. Oberbruch bleibt nach dieser Lehrstunde ohne Torerfolg.
BC Oberbruch – FC Dynamo Erkelenz 0:6
BC Oberbruch: Kai Lausberg, Patrick Ajani, Chris Mevißen (68. Jeremy Diogo), Janosch Handanović (68. Leopold Djon), Max Driever, Abdoulie Cham (24. Abass Gabriel Kudah Mansaray), Leon Schneider, Valdrin Recica (65. Kevin Richardt), Sandy Bock (57. Maurice Seidel), Umut Sevim, Eric Leichtling
FC Dynamo Erkelenz: Torben Fritzsche, Muhammet Karpuz, Niklas Brunen (76. Aaron Post), Max Wessel, Viktor Bauer (58. Alexander Bechthold), Armando Nakamura, Norman Post, Thomas Schmidt, Marios-Paraskevas Akrivos, Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann
Tore: 0:1 Muhammet Karpuz (17.), 0:2 Thomas Schmidt (18.), 0:3 Alexander Bechthold (59.), 0:4 Armando Nakamura (63.), 0:5 Max Wessel (73.), 0:6 Batin Bozkurt (90.)
Golkrath stürmt an die Spitze
Aufsteiger SV Golkrath meldete sich mit einem 8:1 gegen Grün-Weiß Karken eindrucksvoll in der Kreisliga A. Bereits nach einer halben Stunde war die Partie entschieden. Fünf verschiedene Torschützen zeugen von der Offensivbreite des Liganeulings. Karken blieb chancenlos und zahlte hohes Lehrgeld. Golkrath startet somit mit einem klaren Sieg in die neue Saison.
SV Golkrath – Grün-Weiß Karken 8:1
SV Golkrath: Florian Winkels, Marco Schumacher, Mike Mertens (46. Simon Gawenda), Eric Gassen, Christoph Husemann, Jan Gottschalk (66. Jens Körfer), Daniel Demming, Robin Demming (53. Timo Römers), Jannik Karaskiwiecz (73. Noel Weyand), Niklas Gottwald, Niklas Wachtling
Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Timo Jacobi (46. Jeffrey Prince Schwarck de Marques), Levin Jarl Normann, Alexander Hermann (46. Sam Belizaire), Sascha Jansen, Ibraqhima Sory Diallo, Steven Lehnen, Kai Schmitz, Janik Coenen (72. Omar Mejel), Till Kremers, Atiqullah Osmani (72. Conner York Rolf Wagner)
Tore: 1:0 Jannik Karaskiwiecz (5.), 2:0 Daniel Demming (8.), 3:0 Robin Demming (16.), 4:0 Niklas Gottwald (17.), 5:0 Jan Gottschalk (25.), 6:0 Mike Mertens (29.), 7:0 Jan Gottschalk (56.), 8:0 Niklas Wachtling (66.), 8:1 Steven Lehnen (71.)
Dremmen siegt spät in Millich
TuS Rheinland Dremmen gewann ein enges Spiel bei Roland Millich mit 2:1. Die Gastgeber vergaben zunächst einen Foulelfmeter und mussten kurz darauf den Rückstand hinnehmen. Zwar glich Peter Christoph Schmitt aus, doch Sascha Schopphoven traf wenig später zum entscheidenden 2:1.
Roland Millich – TuS Rheinland Dremmen 1:2
Roland Millich: Darren Rice, Yannick Wersich, Christian Hemmer, Roy Mühlenberg, Giuliano Franken, Manuel Memenga, Jordi Orbons, Dominic Tobor (58. Peter Christoph Schmitt), Kevin Rapp, Michel Rekas (78. Fabian Reimann), Ryan Siebentritt (78. Nassir Laziz)
TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Noah Kux, Roberto Adriano Marchese, Sascha Schopphoven, Ange Benny Kossi, Shaibou Bambara (86. Tim Fensky), Soulaymane Sadiki, Mats Winkens, Taylan Faruk Kaya, Yannick Plum (90. Julien Feiter), Jannis Perske (46. Simon Hohnen)
Tore: 0:1 Mats Winkens (29.), 1:1 Peter Christoph Schmitt (57.), 1:2 Sascha Schopphoven (62.)
Besondere Vorkommnisse: Kevin Rapp (Roland Millich) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (53.).
Weitere Ergebnisse des Spieltags: