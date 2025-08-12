Torreiche Duelle und späte Wendungen zum Auftakt in der 2. Kreisklasse

Der Saisonstart in der 2. Kreisklasse Stade bot reichlich Tore, Spannung und Überraschungen. Deinste nutzte ASC-Fehler eiskalt, der FSV drehte ein 0:2 in Stade, und Fredenbeck setzte sich in einem Elf-Tore-Spektakel gegen Immenbeck durch.

Spieltext Cranz/Estebr II - Deinster SV II Der ASC Cranz-Estebrügge II ist mit einer 0:2-Heimniederlage gegen den Deinster SV II in die neue Saison der 2. Kreisklasse Stade gestartet. Nach einer torlosen ersten Hälfte nutzten die Gäste in Halbzeit zwei die Unaufmerksamkeiten der Gastgeber eiskalt. Der ASC begann engagiert und erarbeitete sich einige Halbchancen. Doch immer wieder brachten kleine Fehler die Gäste ins Spiel. In der 55. Minute fiel das 0:1: Nach einem eigenen Freistoß des ASC konterte Deinste schnell. Ein Steckpass erreichte Julian Klein, dessen Schuss aus 20 Metern zwar pariert, aber nicht festgehalten wurde. Jorre Wibusch stand goldrichtig und schob aus fünf Metern ein. Nur sechs Minuten später die Vorentscheidung: Nach einem Abstoß des ASC eroberte Deinste sofort den Ball. Ein weiterer Steckpass hebelte die aufgerückte Defensive aus, und Julian Klein traf zum 0:2-Endstand.





Der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II hat zum Saisonauftakt in der 2. Kreisklasse Stade einen 3:2-Auswärtssieg beim VfL Güldenstern Stade III gefeiert. Die Entscheidung fiel nach einer turbulenten zweiten Hälfte. „Wir hatten in der ersten Halbzeit mehr Chancen und Ballbesitz“, berichtete FSV-Trainer Oliver Ebeling. Dennoch ging Stade in der 20. Minute durch Yannik Lorenzen mit einem satten 25-Meter-Schuss in Führung. Len Schwampe erhöhte in der 53. Minute auf 2:0 – ein Kontertor. Der FSV gab sich jedoch nicht geschlagen, verkürzte in der 57. Minute und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten: Len Schwampe erzielte den Ausgleich (66.), bevor Yunis Askari in der 75. Minute den Siegtreffer markierte. „Es war ein faires und gutes Spiel mit einem am Ende glücklichem, aber nicht unverdienten Sieger“, so Ebeling.



