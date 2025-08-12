Torreiche Duelle und späte Wendungen zum Auftakt in der 2. Kreisklasse

Der Saisonstart in der 2. Kreisklasse Stade bot reichlich Tore, Spannung und Überraschungen. Deinste nutzte ASC-Fehler eiskalt, der FSV drehte ein 0:2 in Stade, und Fredenbeck setzte sich in einem Elf-Tore-Spektakel gegen Immenbeck durch.
Der ASC Cranz-Estebrügge II ist mit einer 0:2-Heimniederlage gegen den Deinster SV II in die neue Saison der 2. Kreisklasse Stade gestartet. Nach einer torlosen ersten Hälfte nutzten die Gäste in Halbzeit zwei die Unaufmerksamkeiten der Gastgeber eiskalt.
Der ASC begann engagiert und erarbeitete sich einige Halbchancen. Doch immer wieder brachten kleine Fehler die Gäste ins Spiel. In der 55. Minute fiel das 0:1: Nach einem eigenen Freistoß des ASC konterte Deinste schnell. Ein Steckpass erreichte Julian Klein, dessen Schuss aus 20 Metern zwar pariert, aber nicht festgehalten wurde. Jorre Wibusch stand goldrichtig und schob aus fünf Metern ein.
Nur sechs Minuten später die Vorentscheidung: Nach einem Abstoß des ASC eroberte Deinste sofort den Ball. Ein weiterer Steckpass hebelte die aufgerückte Defensive aus, und Julian Klein traf zum 0:2-Endstand.
Der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II hat zum Saisonauftakt in der 2. Kreisklasse Stade einen 3:2-Auswärtssieg beim VfL Güldenstern Stade III gefeiert. Die Entscheidung fiel nach einer turbulenten zweiten Hälfte.
„Wir hatten in der ersten Halbzeit mehr Chancen und Ballbesitz“, berichtete FSV-Trainer Oliver Ebeling. Dennoch ging Stade in der 20. Minute durch Yannik Lorenzen mit einem satten 25-Meter-Schuss in Führung. Len Schwampe erhöhte in der 53. Minute auf 2:0 – ein Kontertor.
Der FSV gab sich jedoch nicht geschlagen, verkürzte in der 57. Minute und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten: Len Schwampe erzielte den Ausgleich (66.), bevor Yunis Askari in der 75. Minute den Siegtreffer markierte. „Es war ein faires und gutes Spiel mit einem am Ende glücklichem, aber nicht unverdienten Sieger“, so Ebeling.
Elf Tore gab es zum Saisonstart zwischen dem VfL Fredenbeck und dem TSV Eintracht Immenbeck III zu sehen. Die Gäste führten früh, mussten sich am Ende aber mit 4:7 geschlagen geben.
Immenbeck startete furios: Istvan-Robert Szabo traf in der 4. Minute, Daniel Krause legte per Foulelfmeter nach (7.). Nach dem Anschluss durch Christian Lohse (40.) stellte Szabo kurz vor der Pause den alten Abstand wieder her (44.). Doch ein Foulelfmeter von Christian Hink (45.) brachte Fredenbeck zurück ins Spiel.
Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie: Yagiz Sinan (48.) und Lohse (65.) drehten das Spiel, ehe Hink (69.) und Sinan (75.) auf 6:3 stellten. Moritz Klischewsky verkürzte in der 89. Minute per Elfmeter, doch Sinan setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt.
„Wir hatten einen guten Start und waren klar überlegen. Die Gegentore in Halbzeit eins resultierten aus individuellen Fehlern. Ab der 60. Minute war die Luft weg, auch weil uns wegen Urlaub, Krankheit und Verletzungen kaum Wechseloptionen blieben. Das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können, am Ende gewinnt Fredenbeck aber zurecht“, sagte Immenbecks Co-Trainer Jannik Höper.
Die weiteren Spiele: