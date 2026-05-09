Torreich und atemlose Schlussphase von Ralph Strobl · Heute, 12:02 Uhr · 0 Leser

Am Freitag um 19 Uhr fand in Zandt quasi im dritten Versuch (nach zwei Spielverlegungen vom Freitag, 27. März und Freitag, 17. April) das sportliche Aufeinandertreffen zwischen dem Dritten DJK Vilzing und dem Aufsteiger SG Auerbach (Siebter) statt – vor offiziell nur 30 Zuschauer im dortigen Waldstadion. Das Hinspiel in Auerbach am Gesetzlichen Feiertag Freitag, 3. Oktober gewann Vilzing vor 126 Zuschauer an der Degelsdorfer Straße mit 0:3. Auerbach/Michelfeld nahm die rund 124 Kilometer einfache Anfahrt in die Region Cham mit 13 Spieler auf sich – vom Stamm fehlten Außenverteidiger Nils Lorenz (krank) und Mittelstürmer Andreas Schlenk (neun Saisontore, verletzt). Die Gastgeber traten ohne Auswechselspieler an – ihr Top-Torjäger Jonas Laußer (elf Treffer, Fünfter in der Torschützenliste der Liga) war nicht dabei.





Der Auerbacher Trainer Christian Merkel gab wie gewohnt tagesaktuell (dieses Mal am späten Freitagabend) und selbständig ein Statement zum Spiel ab: „Das Spiel beim einer der Top-Teams begannen wir sehr aggressiv und dominant. Wir spielten einen sauberen und schwungvollen Fußball. Das 0:1 war ein Eigentor und zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient, da wir etliche Chancen schon uns erspielt hatten. Das 0:2 durch Noah Weinert war ein Abstauber. Es war eine tolle erste Halbzeit von uns. Die zweite Hälfte war dann Vilzing im Spiel und brachte uns von Minute zu Minute in Bedrängnis. Durch zwei Kopfball-Treffer kamen sie spät zum Ausgleich. In der letzten Minute eine Ecke von uns und ein wunderschöner Kopfballtreffer von Luis Rieger zum 2:3. Leider in der Nachspielzeit noch das 3:3 durch einen Strafstoß. Das Spiel war zwar heute ein gutes Spiel unserer jungen Truppe. Wir haben hier in Vilzing bei einem der Topteams einen Punkt gewonnen, auch wenn vom Spielverlauf her der Sieg möglich war. Das war ein wichtiger Punkt für die Jungs und vor allem lernen wir auch durch genau solche Spiele“.



Schon knapp zwei Tage nach dem Vilzing-Match steht am Sonntag um 11 Uhr steht das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Die Begegnung beim Tabellenführer JFG Schwarze Laber (sieben Punkte vor dem Tabellenzweiten FC Weiden-Ost, das Hinspiel in Auerbach am Samstag, 8. November endete vor 100 Zuschauer mit 2:4 für Laber) wird in Lupburg bei Parsberg (Landkreis Neumarkt) ausgetragen – je nach Routenplanung 86 oder 107 Kilometer von Auerbach entfernt.



