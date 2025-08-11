 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
– Foto: Katrin Prieß

Torreich in Schwanewede, Neu St. Jürgen deutlich

Erster Spieltag der Kreisliga Osterholz

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Osterholz
Hambergen
Pennigbüttel
Dannenberg
Osterholz II

Am vergangenen Wochenende rollte in der Kreisliga Osterholz endlich wieder der Ball und es geht um Punkte. Dabei wurde Nordsode im ersten Spiel nach dem Aufstieg abgeschossen und Platjenwerbe gewann überraschend deutlich in Hambergen.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Eiche Neu Sankt Jürgen
TSV Eiche Neu Sankt JürgenN. St Jürgen
SV Nordsode
SV NordsodeNordsode
6
1
Abpfiff

Ein Ausrufezeichen setzte der TSV Eiche Neu Sankt Jürgen mit einem 6:1-Heimerfolg gegen den Aufsteiger SV Nordsode. Bereits zur Pause stand es 4:0. Die Tore erzielten Andre Kück (3.), ein Eigentor von Sören Meyer (19.), Moritz Grotheer (36.), Keit Mattern (45.), Timo Brünjes (50.) und Maksymilian Amplewski (51.). Paskal Monsees betrieb Ergebniskosmetik für die Gäste (66.).

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr
ASV Ihlpohl
ASV IhlpohlIhlpohl
TSV Meyenburg
TSV MeyenburgMeyenburg
0
2
Abpfiff

Der TSV Meyenburg startete mit einem 2:0-Erfolg beim ASV Ihlpohl in die Saison. Janluca Grove traf bereits nach zwölf Minuten zur Führung, ehe Joker Paul Lukas Ladwig in der 73. Minute den Endstand herstellte.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Hambergen
FC HambergenHambergen
SG Platjenwerbe / Lesumstotel
SG Platjenwerbe / LesumstotelSG Platjenwerbe
1
4
Abpfiff

Die SG Platjenwerbe/Lesumstotel gewann beim FC Hambergen überraschend deutlich mit 4:1. Jan Kölling (13., 65.) und Pascal Kranz (45.) brachten die Gäste klar in Front, Fynn Lütjen erhöhte in der 56. Minute. Der Ehrentreffer von Tjark Thiel (85.) kam zu spät.

Sa., 09.08.2025, 15:30 Uhr
TSV Wallhöfen
TSV WallhöfenWallhöfen
ATSV Scharmbeckstotel
ATSV ScharmbeckstotelATSV Schasto
3
0
Abpfiff

Der TSV Wallhöfen besiegte den ATSV Scharmbeckstotel mit 3:0, was an einer starken zweiten Halbzeit lag. Joscha Gentsch (49., 71.) und Simon Mawi (66.) sorgten nach einer torlosen ersten Hälfte für den verdienten Auftaktsieg.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Hansa Schwanewede
FC Hansa SchwanewedeSchwanewede
SV Lilienthal-Falkenberg
SV Lilienthal-FalkenbergSV Li-Fa
3
3
Abpfiff

Sechs Tore und ein wechselvoller Spielverlauf gab es beim 3:3 zwischen dem FC Hansa Schwanewede und dem SV Lilienthal-Falkenberg. Die Gäste führten durch Corvin Kloß (10.) und Malik Raho (36.) 2:0, ehe Daniel Gaese (43.) und Kilian Kuhnt (57.) ausglichen. Ein Eigentor von Nico Apitz (67.) drehte das Spiel sogar zugunsten der Gastgeber – doch Apitz machte seinen Fehler selbst wieder gut und traf in der 86. Minute zum Ausgleich.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Dannenberg
TSV DannenbergDannenberg
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe II
3
1
Abpfiff

Der TSV Dannenberg besiegte die Reserve von BW Bornreihe mit 3:1. Keysedin Kurnaz (32.) und Kevin Wagner per Foulelfmeter (48.) brachten Dannenberg in Front, Louis Luciano Lütjen verkürzte (63.), ehe Aljoscha Miesner in der 90. Minute den Deckel draufmachte.

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr
SV Löhnhorst
SV LöhnhorstLöhnhorst
SV GW Beckedorf
SV GW BeckedorfBeckedorf
3
0
Abpfiff

Mit einem klaren 3:0-Heimsieg setzte sich der SV Löhnhorst gegen den SV GW Beckedorf durch und zeigte sich rehabilitiert nach dem verpassten Aufstieg. Steven Holstein brachte die Gastgeber kurz nach der Pause in Führung (47.), Markus Murken (65.) und Henrik Dargel (86.) machten alles klar.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Komet Pennigbüttel
SV Komet PennigbüttelPennigbüttel
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz II
1
1
Abpfiff

Der SV Komet Pennigbüttel musste sich gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck II mit einem 1:1 begnügen. Fabian Kauf traf früh für die Hausherren (23.), doch Juri Kiekhöfer glich in der 84. Minute aus.

Aufrufe: 011.8.2025, 09:49 Uhr
NKAutor