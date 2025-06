Torreich im letzten Saison-Heimspiel

Zunächst hatten beide Teams gute Möglichkeiten zur Führung, aber Sevcuks, Peuker, Graham und auf der anderen Seite Kirchner vergaben. In der letzten Viertelstunde der 1. Halbzeit fielen dann sechs Treffer. Oliver Peuker wurde steil geschickt und ließ Torwart Kunth mit einem platzierten Schuss keine Abwehrmöglichkeit. Danach glichen die Gäste aus, als Wendelin Fischer flach ins lange Eck traf. Vom Anstoß weg die erneute Weidaer Führung. Eine präzise Eingabe von der Grundlinie verwertete Christopher Lehmann völlig freistehend per Kopf. Erneut war es Fischer, der diesmal unter die Latte traf, es stand 2:2. Noch vor der Pause zwei weitere Weidaer Treffer. Ilja Sevcuks gelang ein sehenswertes Tor. Er schlenzte den Ball von der Strafraumgrenze ins Tordreieck. Mit dem letzten Angriff der 1. Halbzeit das 4:2, erneut war Lehmann, diesmal im Nachfassen, erfolgreich.

Der 2. Durchgang begann mit einem Fernschuss der Gäste, den Haase abwehrte. Dann ein Solo von Hugh Graham fast über den ganzen Platz. Seine Flanke verwertete Oliver Peuker mit einem gekonnten Heber. Mit nun 22 Treffern hat er sich damit in der Torschützenliste der Landesliga etwas abgesetzt. Das 6:2 war erneut Lehmann vorbehalten, der in die lange Ecke traf und damit sein 10. Saisontor erzielte. Dem eingewechselten Marlon Brömel gelang dann der Endstand zum 6:3, als er den nun im Weidaer Tor stehenden Björn Stegemann ausgespielt hatte. Fast noch das 7. Weidaer Tor. Diesmal war Tobias Metzner an Torwart Kunth schon vorbei, aber seinen Schuss kratzten die Gerataler von der Linie. Eine fulminante Rückrunde der Weidaer Mannschaft. Der klare Sieg gegen Geratal war schon der 10. Punktedreier in der 2. Halbserie. Somit ist Weida von Platz 4 nicht mehr zu verdrängen und muss am Freitag zum Nachholespiel zum FC An der Fahner Höhe. Die Dachwiger können mit einem Sieg die Tabellenspitze erklimmen, aber Weida will das verhindern. Das letzte Punktspiel ist dann in Bad Frankenhausen, ehe am 27. Juni der Saisonhöhepunkt mit dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden erfolgt.