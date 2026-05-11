Torreich im letzten Heimspiel

Verzichten musste RWE-Cheftrainer Fabian Gerber dabei auf Benjika Caciel, der aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt fehlte, sowie auf Til Linus Schwarz, der nach seiner Gelb-Roten Karte nicht zur Verfügung stand.

Bereits vor dem Anpfiff standen emotionale Momente im Mittelpunkt. Mit Ben-Luca Moritz und Obed Ugondu wurden zwei verdiente Spieler verabschiedet. Die Gerber-Elf erwischte einen Traumstart. Nach nur zwei Minuten kombinierte sich der FC RWE über die linke Seite stark durch, ehe Ayo Adesida im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Obed Ugondu souverän zur frühen Führung (3.). Erfurt blieb weiter am Drücker und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten. Die Berliner fanden zunächst kaum Zugriff auf die Partie. Nach einem weiteren Fehler in der Defensive der Gäste setzte sich Raphael Assibey-Mensah stark durch und wurde von Alexios Dedidis im Strafraum abgeräumt. Wieder zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Erneut übernahm Ugondu Verantwortung und erhöhte auf 2:0 (13.). Auch danach blieb Rot-Weiß spielbestimmend. Immer wieder sorgten Stanislav Fehler, Marco Wolf und Raphael Assibey-Mensah mit schnellen Kombinationen für Gefahr. Die größte Möglichkeit auf den dritten Treffer vergab Obed Ugondu per Kopf, als er nach einer präzisen Flanke von Stanislav Fehler nur die Latte traf (41.). Kurz vor der Pause kamen die Gäste jedoch zurück ins Spiel. Nach einem Ballgewinn schaltete Hertha 03 schnell um, Ron Wachs lief frei auf das Tor zu und verkürzte auf 2:1 (45.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.