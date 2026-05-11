Torreich im letzten Heimspiel

Vor 5.658 Zuschauern zeigte Rot-Weiß über weite Strecken eine dominante Vorstellung und nutzte die Partie zugleich als gelungene Generalprobe für das anstehende Thüringenderby.
BERICHT des FC Rot-Weiß Erfurt
Bereits vor dem Anpfiff standen emotionale Momente im Mittelpunkt. Mit Ben-Luca Moritz und Obed Ugondu wurden zwei verdiente Spieler verabschiedet. Die Gerber-Elf erwischte einen Traumstart. Nach nur zwei Minuten kombinierte sich der FC RWE über die linke Seite stark durch, ehe Ayo Adesida im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Obed Ugondu souverän zur frühen Führung (3.). Erfurt blieb weiter am Drücker und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten. Die Berliner fanden zunächst kaum Zugriff auf die Partie. Nach einem weiteren Fehler in der Defensive der Gäste setzte sich Raphael Assibey-Mensah stark durch und wurde von Alexios Dedidis im Strafraum abgeräumt. Wieder zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Erneut übernahm Ugondu Verantwortung und erhöhte auf 2:0 (13.). Auch danach blieb Rot-Weiß spielbestimmend. Immer wieder sorgten Stanislav Fehler, Marco Wolf und Raphael Assibey-Mensah mit schnellen Kombinationen für Gefahr. Die größte Möglichkeit auf den dritten Treffer vergab Obed Ugondu per Kopf, als er nach einer präzisen Flanke von Stanislav Fehler nur die Latte traf (41.). Kurz vor der Pause kamen die Gäste jedoch zurück ins Spiel. Nach einem Ballgewinn schaltete Hertha 03 schnell um, Ron Wachs lief frei auf das Tor zu und verkürzte auf 2:1 (45.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel starteten die Berliner mutig und hatten unmittelbar nach Wiederbeginn die große Chance auf den Ausgleich. Der Ball strich jedoch knapp am Tor vorbei. Anschließend beruhigte sich die Partie zunächst etwas, ehe Rot-Weiß wieder das Kommando übernahm. In der 67. Minute stellte der FC RWE die Weichen endgültig auf Sieg. Nach einer flachen Hereingabe von Stanislav Fehler drückte Lucas Falcão den Ball zum 3:1 über die Linie. Nur wenige Minuten später zahlten sich die Wechsel von Fabian Gerber direkt aus: Der eingewechselte Romarjo Hajrulla köpfte nach Vorlage von Hinata Gonda aus kurzer Distanz zum 4:1 ein (71.). Besonders erfreulich war dabei die Rückkehr von Gonda, der nach längerer Verletzungspause seit Oktober 2024 erstmals wieder auf dem Platz stand. Die Rot-Weißen blieben hungrig. In der 76. Minute flankte Boipelo Mashigo gefühlvoll auf Lucas Falcão, der per Kopf seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und auf 5:1 erhöhte. Trotz des klaren Rückstands steckte Zehlendorf nie auf und belohnte sich kurz vor Schluss noch mit dem zweiten Treffer. Nach einer Ecke stand Nicolas Hebisch am zweiten Pfosten frei und traf zum 5:2-Endstand (89.).
Fazit: Der FC RWE verabschiedet sich damit mit einem überzeugenden Heimsieg von seinen Anhängern im heimischen Steigerwaldstadion und blickt nun voller Vorfreude auf das Thüringenderby in der kommenden Woche.