Torreich, aber wacklig: Twistringen gewinnt in Helstorf

Der SC Twistringen bleibt ungeschlagen und hat sich mit einem 6:2-Auswärtssieg beim SV Germania Helstorf an die Tabellenspitze der Bezirksliga 1 Hannover gesetzt. Doch das Ergebnis täuscht über den Spielverlauf hinweg: Zwischenzeitlich wackelte der Favorit gewaltig – erst in der Schlussviertelstunde brachte die Mannschaft von Simon Beuke und Timo Rathkamp den Sieg endgültig unter Dach und Fach.

„Wenn das 3:3 fällt, weiß ich nicht, wie das Spiel ausgeht“, sagte Trainer Rathkamp nach der Partie. „Der Sieg ist ein bisschen zu hoch ausgefallen. Es war enger, als es das Ergebnis vermuten lässt.“

Twistringen erwischte einen Start nach Maß: Bereits in der zweiten Minute verwertete Moritz Stöver eine sehenswerte Kombination über die rechte Seite zur frühen Führung. Nur zwölf Minuten später erhöhte Johann Beuke nach Vorlage von Sengönül auf 2:0 – es war die stärkste Phase der Gäste, die Helstorf förmlich überrannten und Chancen für ein 4:0 ausließen.

Doch wie schon in den Wochen zuvor ließ die Defensivarbeit zu wünschen übrig. In der 24. Minute nutzte Justin Wiechens eine unübersichtliche Situation im Strafraum zum Anschlusstreffer. Zwar stellte Marvin Schwenker kurz vor der Pause den alten Abstand wieder her, doch Helstorf blieb unbequem.

Helstorf mit Anschluss und Elfmeter – Twistringen unter Druck

Nach einem Standard verkürzte Max Rudorf in der 52. Minute auf 2:3 – und der Aufsteiger bekam wenig später sogar die große Chance zum Ausgleich. Nach einem Foul im Strafraum trat Helstorfs Kapitän zum Elfmeter an, doch SC-Keeper Jannik Blome hielt glänzend.

Kurz darauf bekam auch Twistringen einen Strafstoß zugesprochen, doch Moritz Stöver traf nur die Latte – die Partie stand auf Messers Schneide. Erst in der 76. Minute sorgte Beytullah Sengönül nach Vorarbeit von Justus Schlake mit dem 4:2 für etwas Ruhe. Acht Minuten später war es erneut Sengönül, der auf 5:2 stellte. In der Nachspielzeit traf Schlake selbst zum Endstand.

Trotz Defensivprobleme: Twistringen neuer Tabellenführer

Mit nun 20 Punkten aus acht Spielen hat der SC Twistringen den VfR Evesen (19 Punkte bei einem Spiel weniger) und den VfL Bückeburg (18) zunächst hinter sich gelassen. Die Offensive bleibt ein Prunkstück – 26 Tore bedeuten Ligaspitze. Doch die 16 Gegentreffer sind der mit Abstand höchste Wert der Top fünf.

„Wir wollten einfach nur gewinnen – das war das Ziel“, resümierte Rathkamp. „Und wir wissen: In Helstorf werden noch einige Mannschaften straucheln.“

SV Germania Helstorf 1923 – SC Twistringen 2:6

SV Germania Helstorf 1923: Luca Mesenbrink, Sascha Bremer, Max Rudorf (84. Marvin Bremer), Mika Pich, Hajo Al Mahshoush (61. Nico Kiedrowski), Max Gerns, Leon Koch, Justin Wiechens (84. Tom Polke), Thorben Neugebauer (80. Jonathan Alisch), Lukas Bertram, Michael Draper - Trainer: Matthias Maszke

SC Twistringen: Jannik Blome, Matthias Brokering (73. Elias Wilkens), Marvin Schwenker, Jonas Wilkens, Johann Beuke, Aaron Noah Djulic (70. Justus Schlake), Moritz Stöver (78. Christoph Harms), Louis Thelken (86. Marcel Avdulli), Lüder Uhlhorn, Tom Thiede (82. Kevin Diekmann), Beytullah Sengönül - Trainer: Simon Beuke - Trainer: Timo Rathkamp

Schiedsrichter: Kenneth Justin König

Tore: 0:1 Moritz Stöver (2.), 0:2 Johann Beuke (14.), 1:2 Justin Wiechens (24.), 1:3 Marvin Schwenker (42.), 2:3 Max Rudorf (52.), 2:4 Beytullah Sengönül (76.), 2:5 Beytullah Sengönül (84.), 2:6 Justus Schlake (90.)