Torregen, Trendwende, Tabellenspitze – KLA A zeigt ihr ganzes Gesicht

Ein torreiches Wochenende in der Kreisliga A Heinsberg sorgt für Bewegung in fast allen Tabellenregionen. Während die SG Union Würm-Lindern und Niersquelle Kuckum am spielfreien Wochenende ihre Führung behaupten, geraten die Verfolger unter Druck. Im Tabellenkeller zeigen gleich mehrere Teams Lebenszeichen – darunter Schlusslicht Kückhoven mit dem zweiten Saisonsieg.