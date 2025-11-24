Torregen in Berlin: Veritas und Delay Sports dominieren den Spieltag

Am aktuellen Spieltag der Berliner Bezirksliga Staffel 2 stand vor allem eins im Mittelpunkt: Tore, Tore, Tore. Während einige Partien eng umkämpft waren, sorgten Delay Sports Berlin und der SFC Veritas 96 für beeindruckende Offensiv-Galas, die in der Liga für Gesprächsstoff sorgen dürften. Beide Teams untermauerten ihre Ambitionen und zeigten eindrucksvoll, dass sie im Rennen um die Spitzenplätze ein gewichtiges Wort mitreden wollen.

Delay Sports Berlin – FC Concordia Wilhelmsruh 12:1

Delay zerlegt Concordia – Offensivpower ohne Bremsen

Delay Sports lieferte einmal mehr eine Machtdemonstration ab und fertigte den FC Concordia Wilhelmsruh mit einem deutlichen 12:1 ab. Die Mannschaft von Trainer Andreas Schild dominierte die Begegnung von der ersten Minute an, spielte mit enormem Tempo, hoher Ballsicherheit und beeindruckender Spielfreude nach vorn.

Bereits in der 2. Minute brach Sidney Friede den Bann und leitete den Torreigen ein. Kurz darauf erhöhte Timo Schlitt (16.), bevor Sky Vincent Tloczynski (38., 41.) mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse sorgte. Noch vor dem Halbzeitpfiff stellte erneut Schlitt (43.) auf 5:0.

Nach der Pause spielte Delay gnadenlos weiter. Tloczynski (52.) machte seinen Dreierpack perfekt, bevor Dorian Fischer (64., 68., 72.) dreifach einnetzte und sich nahtlos in die Spiellaune seiner Mitspieler einreihte.

Kurz vor Schluss trafen zudem Moussa (87.) und Kühn (90.), dazu kam ein weiterer Treffer durch einen Unbekannten, der das Ergebnis abrundete.

Der Ehrentreffer für Concordia fiel in der 70. Minute durch Wickner, änderte aber nichts an der klaren Überlegenheit der Gastgeber.

Delay Sports zeigt damit erneut, dass man offensiv zu den stärksten Mannschaften der Liga gehört (wenn sie nicht sogar die Stärkste sind) und Woche für Woche eine enorme Wucht auf den Platz bringt.

SFC Veritas 96 – 1. Traber FC Mariendorf 7:0

Veritas legt nach – souveräner Auftritt und klare Verhältnisse

Auch der SFC Veritas 96 präsentierte sich in hervorragender Tagesform und besiegte den 1. Traber FC Mariendorf mit einem klaren 7:0. Nach einer kurzen Abtastphase übernahm Veritas zunehmend die Kontrolle, setzte sich in den Zweikämpfen besser durch und kombinierte sich immer wieder gefährlich in den Strafraum.

Den Anfang machte Ghasemi-Nobakht (17.), gefolgt von Aydin (34.), bevor Uslucan (37.) noch vor der Pause auf 3:0 stellte. In Halbzeit zwei dominierte Veritas nach Belieben:

Gökhan Özkan avancierte mit drei Treffern (61., 77., 90.) zum Mann des Abends, während Bicen (90.) ebenfalls noch zuschlug.

Ein souveräner, konzentrierter und spielerisch überzeugender Auftritt, der zeigt, dass Veritas sich langsam aber sicher ganz oben festsetzt.

SFC Veritas - 1.Traber FCM

SV Bosna Berlin – Grünauer BC 3:1

Der SV Bosna feierte einen wichtigen 3:1-Heimsieg gegen den Grünauer BC. Nach dem frühen Führungstor durch Ikanović (18.) gelang Grünau kurz vor der Pause der Ausgleich. In der zweiten Hälfte übernahm Bosna jedoch wieder die Kontrolle, und Cakmak (71., 81.) sorgte mit einem Doppelpack für die Entscheidung.

Weitere Ergebnisse des Spieltags

SV Stern Britz 1889 – VfB Berlin 1911 0:0

FC Stern Marienfelde II – BSV Heinersdorf 1:0

SC Charlottenburg II – SV Sparta Lichtenberg II 1:4

1. FC Lübars – BSV GW Neukölln 2:3

Tabelle: