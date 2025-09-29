Torregen bei Rot-Weiß Oberföhring– TSVO beendet Serie

Abgedrängt wurde der SCBV um (rot) Roman Krumpholz und Vasilios Mavrofillidis (hi.). – Foto: SRO

Am 6. Spieltag der Kreisliga 3 kassierte der SCBV seine dritte Niederlage in Folge. Der TSVO musste sich in Zamdorf geschlagen geben

SC Baldham-Vaterstetten spielt „miserabel“ Gegen den Kreisliga-Aufsteiger TSV Trudering kassierte der SC Baldham-Vaterstetten im eigenen Stadion eine 0:2-Niederlage. Es war bereits die dritte in Folge. SCBV-Cheftrainer Gediminas Sugzda, der nach der Roten Karte im vorangegangenen Spiel das Geschehen von der Tribüne verfolgen musste, hatte vorab vergeblich vor der Stärke der Gäste gewarnt.

Gestern, 15:00 Uhr SC Baldham-Vaterstetten SC Baldham TSV Trudering Trudering 0 2 Abpfiff „Die haben einen guten Lauf“, würdigte SCBV-Abteilungsleiter Walter Geck die Truderinger Leistung. Baldhams Spieler mussten aber auch ein Handicap wegstecken. Wenige Stunden vor dem Anpfiff hatten sie von einem Todesfall im Umkreis des Teams erfahren. „Einige hatte es so tief getroffen, dass sie nicht in der Lage waren zu spielen“, zeigte Sugzda Verständnis. Entsprechend schwer fiel ihm die Kritik nach dem Spiel.

Dennoch konnte er nicht anders, als die Leistung als miserabel zu bezeichnen. Trudering habe sich den Dreier redlich erkämpft, der Elfer zum 0:1 (51.) und das 0:2 (58.), beide durch Patrick Koller, seien „nicht unverdient“ gewesen. Sugzda hofft nun, dass seine Spieler die schlimme Nachricht gut verarbeiten werden. TSV beendet Siegesserie Nach den zwei Siegen zuletzt wollte der TSV Oberpframmern mit einem weiteren Dreier beim SV Zamdorf seine kleine Serie ausbauen. Doch das Vorhaben glückte nicht, am Ende verlor der TSV mit 2:3.

Eine ganze Reihe an Maluspunkten musste dann auch TSVO-Spielertrainer Florian Lechner aufzählen. „Wir hatten keine Durchschlagskraft, keine Ideen und zu viele Fehlpässe.“ Und über die gesamten 90 Minuten betrachtet, hätte seine Mannschaft auch keinen Sieg verdient gehabt. Die Heimelf führte mit 2:0 durch Lukas Zinkl (18.) und Christoph Popp (23.). Ein Eigentor von Moritz Bösl (28.) brachte Pframmern wieder in die Nähe eines Punktgewinns, aber nicht wirklich ins Spiel. Popp erhöhte dann auf 3:1 (53.), ehe ein Freistoßtreffer von Maxi Probst, unterstützt durch Zamdorfs Schlussmann Philipp von Wins, den TSV noch einmal auf 2:3 heranbrachte. Doch in der allerletzten Spielminute nachte von Wins seinen Fehler mit einer Glanztat gegen Stefan Lechner wieder wett und verhinderte den Ausgleich. TSV Trainer nimmt die Schuld auf sich Die Aufholjagd des TSV Steinhöring bei Phönix München wurde nicht belohnt. Die Pausenhypothek mit 0:3 war zu groß: Benedikt Redl (62.) und Nick Gibson (70.) konnten zwar noch verkürzen, am Ende reichte die Zeit jedoch nicht mehr für einen Punktgewinn.

Schon nach nicht einmal einer halben Stunde hatte Phönix drei Treffer erzielt und steuerte souverän auf den fünften Sieg im fünften Heimspiel zu. Trainer Thomas Rotherbl nahm diesen Rückstand auf seine Kappe und wählte Worte, die im testosterongesteuerten Fußball von der A-Klasse bis zur Bundesliga nur selten bis gar nicht zu hören sind: „Ich habe die falsche Taktik gewählt und kein Angriffspressing spielen lassen. Damit sind wir nicht klar gekommen, das war mein Fehler.“ Zu Rotherbls Ehrenrettung muss jedoch gesagt sein, dass viele Amateurmannschaften nur schwer zwischen „tief stehen“ und Passivität unterscheiden können. So hatte Phönix leichtes Spiel und stellte durch einen Doppelpack von Salim Hussein (4., 28.) und Yannick Luck (23.) früh die Weichen auf Sieg. Ein Tor nach dem anderen in Oberföhring Als „Vollkatastrophe“ titulierte Abteilungsleiter Peter Rauch die 2:4-Niederlage des FC Anzing-Parsdorf beim unmittelbaren Konkurrenten. „So ein Spiel darf man eigentlich nicht verlieren. Wir machen damit Oberföhring stark und rutschen selbst komplett hinten rein.“