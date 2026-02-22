Torrausch: VfL Halle bejubelt 6:1, Empor Glauchau siegt 4:0

---

Vor 125 Zuschauern erlebte der FC Einheit Rudolstadt einen bitteren Nachmittag gegen den Aufsteiger VfB Empor Glauchau. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachen bei den Gastgebern alle Dämme. Den Torreigen eröffnete Florian Hähnel in der 48. Minute mit dem 0:1. Nur wenig später erhöhte Luis Werrmann in der 54. Minute auf 0:2, bevor Randolf Riesen in der 57. Minute mit dem 0:3 für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige zweite Hälfte setzte erneut Luis Werrmann, der in der 90. Minute zum 0:4-Endstand traf. Durch diesen emotionalen Auswärtssieg klettert Glauchau mit nun 20 Punkten auf den zehnten Tabellenplatz, während Rudolstadt mit 21 Zählern auf Rang acht verharrt.

Eine Machtdemonstration voller Spielfreude bekamen die Fans beim Duell zwischen dem VfL Halle 1896 und dem FC Grimma zu sehen. Die Hausherren legten furios los: Ludwig Bölke erzielte in der 15. Minute das 1:0, und Raimison Dos Santos legte in der 24. Minute zum 2:0 nach. Zwar keimte bei den Gästen Hoffnung auf, als Alexander Vogel in der 37. Minute auf 2:1 verkürzte, doch ein Platzverweis kurz vor der Pause zerstörte alle Ambitionen des FC Grimma. Lucas Bartsch sah in der 45. Minute die Gelb-Rote Karte.

In Überzahl kannte der VfL nach dem Seitenwechsel kein Erbarmen. Niclas Hüttig traf in der 60. Minute zum 3:1, ehe Jegor Jagupov in der 67. Minute auf 4:1 erhöhte. Nur zwei Minuten später schlug Niclas Hüttig in der 69. Minute erneut zum 5:1 zu. Den emotionalen Schlusspunkt einer dominanten Vorstellung setzte Joel Marks in der 76. Minute mit dem Tor zum 6:1-Endstand.

