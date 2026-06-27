Torrausch: Regionalligist Greifswalder FC siegt mit 22:0

Ein historischer Torreigen auf dem Sportplatz

Das heutige Vorbereitungsspiel des Vertreters aus der Regionalliga Nordost entwickelte sich von der ersten Sekunde an zu einer Machtdemonstration. Die neu formierte Mannschaft unter der Leitung des neuen Trainers Alain Karim trat beim SV Eintracht Zinnowitz aus der Kreisoberliga an und ließ vor 256 Zuschauern nicht den geringsten Zweifel an der sportlichen Rollenverteilung aufkommen.

Bereits in der 1. Spielminute eröffnete der Favorit den Torreigen mit dem Treffer zum 0:1. Nur wenige Augenblicke später, genau in der 5. Minute, schraubte Grace Bokake das Ergebnis auf 0:2 hoch. Die Torhungrigkeit der Greifswalder hielt unvermindert an: In der 12. Minute folgte das 0:3, gefolgt von weiteren Treffern in der 16. Minute zum 0:4 und in der 18. Minute zum 0:5. In der 21. Spielminute war es erneut Grace Bokake, der einen Foulelfmeter zum 0:6 verwandelte.

Minütliche Treffer vor den Augen der Zuschauer

Die Intensität und Spielfreude blieben auch im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs auf einem beachtlichen Niveau. Schon in der 23. Minute fiel das 0:7, ehe ein schneller Dreierpack in der 29., 30. und 31. Minute das Resultat auf 0:10 in den zweistelligen Bereich hievte. Nach dem 0:11 in der 37. Minute erzielte Grace Bokake mit seinem dritten persönlichen Erfolg des Tages in der 39. Minute das 0:12. Kurz vor dem Seitenwechsel folgte in der 43. Minute noch das 0:13.

Nach der Pause ging das muntere Toreschießen nahtlos weiter. In der 48. Minute fiel das 0:14, und in der 50. Minute führte ein weiterer Foulelfmeter zum 0:15. Nach einer kurzen Beruhigungsphase folgten die Tore zum 0:16 in der 65. und zum 0:17 in der 68. Minute. In der Schlussphase machten die Greifswalder das Ergebnis überdeutlich: Die Treffer in der 73. Minute (0:18), 78. Minute (0:19), 86. Minute (0:20), 90. Minute (0:21) und schließlich in der Nachspielzeit in der 90.+1 Minute (0:22) besiegelten den Endstand.

Der Übergang zu den kommenden Aufgaben

Für das Trainerteam um Alain Karim bot dieses ungleiche Duell zwar eine hervorragende Gelegenheit, um Laufwege abzustimmen und der neu zusammengestellten Mannschaft ein Erfolgserlebnis mit vielen positiven Emotionen zu verschaffen, doch der wahre Gradmesser wartet in der kommenden Woche.

Der anstehende Doppeltest

Das nächste Vorbereitungsspiel führt den Greifswalder FC zu einem Prüfstein. Am Samstag, 04.07.2026, wartet ein hochkarätiger Vergleich auf die Mannschaft. Um 14 Uhr steht die Begegnung gegen den Hamburger SV II auf dem Programm. Bei diesem Kontrahenten handelt es sich um eine spielstarke Vertretung aus der Regionalliga Nord. Der andere Teil der Greifswalder Mannschaft testet ebenfalls am Samstag, 04.07.2026, um 16.30 Uhr gegen den Oberligisten FC Anker Wismar.