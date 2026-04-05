Torrausch in Neustrelitz und Schweriner Last-Minute-Jubel

– Foto: Frank Arlinghaus

In der NOFV-Oberliga Nord bot die heutige Fortsetzung vom 23. Spieltag eine Mischung aus einseitigen Machtdemonstrationen und nervenaufreibenden Krimis. Während an der Tabellenspitze ein enger Zweikampf entbrannt ist, kämpften die Teams im Mittelfeld und im Keller mit großer Leidenschaft um jeden Meter Boden. Die Zuschauer erlebten torreiche Begegnungen, die sowohl sportliche Dominanz als auch moralische Widerstandskraft in den Fokus rückten.

Das Traditionsduell entwickelte sich zu einer hochemotionalen Prüfung für den Spitzenreiter. Tennis Borussia Berlin zeigte sich von Beginn an entschlossen und eröffnete den Torreigen bereits in der 7. Minute, als Ebrima Jobe das 1:0 markierte. Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten in der 24. Minute durch Emir Can Gencel, der einen Foulelfmeter zum 2:0 verwandelte. Noch vor dem Pausenpfiff, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2), erzielte erneut Ebrima Jobe den Treffer zum 3:0. Im zweiten Durchgang kam die SV Tasmania Berlin zwar noch einmal zurück, als Fatih Baca in der 57. Minute auf 3:1 verkürzte, doch für eine Wende reichte es nicht mehr. In der Schlussminute sah Konstantinos Grigoriadis in der 90. Minute zudem die Gelb-Rote Karte.

In einer hart umkämpften Partie sicherte sich der SV Lichtenberg 47 vor heimischer Kulisse einen immens wichtigen Erfolg gegen den FSV Optik Rathenow. Lange Zeit blieb die Begegnung ohne Torerfolg, bis die Gastgeber in der zweiten Halbzeit die entscheidende Lücke fanden. In der 52. Minute erzielte John Gruber den Treffer zum 1:0-Endstand. Durch diesen Sieg rückt Lichtenberg dem Tabellenführer gefährlich nahe und verschärft den Kampf um die Meisterschaft.

Der Knoten platzte in der zweiten Halbzeit, als die Berliner innerhalb weniger Minuten für klare Verhältnisse sorgten. Den Torreigen eröffnete Malik Mawd, der in der 60. Minute das 1:0 für den BAK erzielte. Nur drei Minuten später war es erneut Malik Mawd, der in der 63. Minute das 2:0 nachlegte und damit die Hoffnungen der Siedenbollentiner auf einen Punktgewinn jäh zunichtemachte. Den Schlusspunkt setzte Fodelcio Gomes Pereira in der 71. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand. Während der Berliner AK diesen wichtigen Heimsieg feierte, musste Siedenbollentin die Heimreise ohne Zählbares antreten.

Vor 100 Zuschauern empfing der Berliner AK den Aufsteiger SV Siedenbollentin. Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an gewillt, die Punkte in der Hauptstadt zu behalten, mussten jedoch geduldig agieren, bis die Defensive der Gäste schließlich nachgab.

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In Schwerin entwickelte sich ein dramatischer Schlagabtausch zwischen der SG Dynamo Schwerin und dem SV Sparta Lichtenberg. Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß, als Marvin Runge bereits in der 5. Minute das 1:0 erzielte. Die Gäste aus Lichtenberg ließen sich jedoch nicht beirren und kamen in der 36. Minute durch Daniel Hänsch zum 1:1-Ausgleich. Nach der Pause brachte Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo die Schweriner in der 62. Minute erneut in Führung. Sparta kämpfte leidenschaftlich und belohnte sich in der 83. Minute mit dem erneuten Ausgleich durch Daniel Hänsch zum 2:2. Doch die Moral der Hausherren war ungebrochen: In der 85. Minute erzielte Nicklas Klingberg den Siegtreffer zum 3:2. ---

Vor der spärlichen Kulisse von lediglich 26 Zuschauern entwickelte sich eine zähe Partie, in der der TuS Makkabi Berlin letztlich den Kürzeren zog. Der FC Anker Wismar bewies in der Schlussphase die größere Effizienz und kaltschnäuzigkeit. In der 75. Minute erzielte Evgeni Pataman das 0:1 für die Gäste. Die endgültige Entscheidung fiel in der 84. Minute, als Lucas Meyer zum 0:2-Endstand traf und die drei Punkte für die Mecklenburger sicherte. ---

Eine Machtdemonstration erlebten die 216 Zuschauer bei der TSG Neustrelitz. Gegen das Tabellenschlusslicht FC Viktoria 1889 Berlin ließen die Hausherren von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Bereits in der 2. Minute eröffnete Kevin Akogo den Torreigen mit dem 1:0. Nur kurze Zeit später, in der 8. Minute, erhöhte Manuel Härtel auf 2:0. Die Dominanz setzte sich fort, als Marius Schreiber in der 17. Minute zum 3:0 traf. Nach dem Seitenwechsel schraubte Toni Bastin das Ergebnis in der 59. Minute auf 4:0 hoch. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte erneut Manuel Härtel, der in der 86. Minute den 5:0-Endstand markierte. ---

Der Aufsteiger S.D. Croatia Berlin musste gegen den F.C. Hansa Rostock II eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Das Unheil für die Berliner nahm bereits in der 11. Minute seinen Lauf, als Baran Daskan ein unglückliches Eigentor zum 0:1 unterlief. Die Rostocker kontrollierten in der Folge das Geschehen und erhöhten in der 54. Minute durch Bennett Peters auf 0:2. Trotz aller Bemühungen gelang es den Gastgebern nicht mehr, die kompakte Defensive der Hanseaten zu überwinden, sodass es beim Auswärtssieg für die Gäste blieb. ---

Mi., 15.04.2026, 19:30 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf 19:30 live PUSH

Rund um dieses Spiel schreibt der Fußball diesmal seine merkwürdigste Geschichte nicht auf dem Rasen, sondern neben ihm. Die Partie zwischen SG Union 1919 Klosterfelde und BSV Eintracht Mahlsdorf war ursprünglich für Karfreitag angesetzt. Erst am Gründonnerstag wurde jedoch klar, dass in Brandenburg an diesem stillen Feiertag keine öffentlichen Veranstaltungen erlaubt sind. Deshalb kann dieses Spiel nun nicht wie geplant stattfinden. Sportlich ist es ein hochinteressantes Duell. Klosterfelde steht mit 38 Punkten auf Rang vier, Mahlsdorf mit 36 Punkten auf Rang fünf. Das Hinspiel endete 1:1, wobei Nils Wilko Stettin Mahlsdorf in Führung brachte und Irfan Brando spät ausglich. Unter der Woche verlor Mahlsdorf zudem 1:3 gegen SV Siedenbollentin und musste dabei nach früher Führung noch einen bitteren Umschwung hinnehmen; Milos Cvjetinovic sah dabei Rot. Das Spiel wurde auf Mittwoch, 15. April 2026, 19:30 Uhr verlegt. Für beide Mannschaften bedeutet das eine spontane Umstellung – und eine zusätzliche Portion Unruhe in einer ohnehin sensiblen Saisonphase.