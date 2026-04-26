Torrausch in Krieschow und Seelows Punktverlust im Krimi

– Foto: Eckehard Jurowski

Der 23. Spieltag der Landesliga Süd brachte die Statik an der Tabellenspitze ins Wanken. Während die Verfolger ihre Hausaufgaben mit teils beeindruckender Offensivgewalt erledigten, musste der Tabellenführer Victoria Seelow bis in die letzte Sekunde der Nachspielzeit kämpfen, um nicht gänzlich mit leeren Händen dazustehen.

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Fr., 24.04.2026, 19:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf 1 2 Abpfiff Vor 99 Zuschauern entwickelte sich zwischen der SG Phönix Wildau 95 und dem SV Frankonia Wernsdorf 1919 ein intensives Duell. Die Gäste erwischten den besseren Start in die Begegnung: Gordon Teichert erzielte bereits in der 15. Minute das 0:1 für Wernsdorf. Die Gastgeber zeigten sich jedoch wenig geschockt und drängten auf den Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel wurde dieser Einsatz belohnt, als Rico Gladrow in der 44. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1 verwandelte. In der zweiten Halbzeit blieb die Partie hart umkämpft, bis Dennis Vogler in der 74. Minute das Tor zum 1:2-Endstand markierte. ---

Im Kampf um die Tabellenspitze erfüllte der FSV 63 Luckenwalde II seine Pflichtaufgabe gegen den FV Erkner 1920. Es war ein Spiel der Geduld, in dem der Favorit zwar die Spielkontrolle übernahm, aber lange Zeit gegen das Bollwerk der Gäste anlaufen musste. Die Erlösung für die Luckenwalder folgte schließlich in der zweiten Halbzeit: Steven Demgensky erzielte in der 58. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0. Trotz aller Bemühungen gelang es Erkner nicht mehr, den Ausgleich zu erzwingen. ---

In Krieschow erlebten 74 Zuschauer ein wahres Torfestival, bei dem die Gastgeber ihre Dominanz unmissverständlich unter Beweis stellten. Eduard Gutar eröffnete den Torreigen in der 9. Minute mit dem 1:0, bevor Arvin Krautz mit einem Doppelschlag in der 12. Minute auf 2:0 und in der 25. Minute auf 3:0 erhöhte. Louis Scheppan markierte in der 34. Minute das 4:0, ehe Philipp Ricco Barnack in der 44. Minute den ersten Treffer für die Gäste zum 4:1 erzielte. In der zweiten Halbzeit baute Louis Scheppan die Führung in der 70. Minute auf 5:1 aus, woraufhin Eduard Gutar in der 72. Minute das 6:1 folgen ließ. Samuel Schulze verkürzte für Brieske in der 75. Minute auf 6:2. Arvin Krautz stellte in der 78. Minute mit seinem dritten Treffer auf 7:2, bevor Samuel Schulze in der 86. Minute den Endstand zum 7:3 herstellte.

Vor der größten Kulisse des Tages mit 179 Zuschauern kam der Spitzenreiter aus Seelow nicht über ein Unentschieden hinaus. Maciej Piotr Ossowski brachte die Gäste in der 25. Minute mit 0:1 in Führung. Erst in der 71. Minute gelang Colin Hoppe der Ausgleich zum 1:1 für Hohenleipisch. Als Maciej Piotr Ossowski in der 81. Minute mit seinem zweiten Tor zum 1:2 traf, schien Seelow auf Siegkurs, doch Paul Schröder rettete den Gastgebern in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) das verdiente 2:2-Remis.

Der SV Döbern sicherte sich vor 67 Zuschauern einen souveränen Heimsieg gegen Eisenhüttenstadt. Bereits in der 4. Minute brachte Willi Mrosk sein Team mit 1:0 in Front. Eddie Grabowski erhöhte in der 22. Minute auf 2:0, und Marvin Kleiber sorgte in der 73. Minute mit dem Treffer zum 3:0 für die endgültige Entscheidung in dieser einseitigen Begegnung.

In Ströbitz ließen die Gastgeber dem Schlusslicht aus Lübben vor 66 Zuschauern keine Chance. Gustave Djene Nseke erzielte bereits in der 3. Minute das 1:0. Kurz vor der Pause schraubten Richard Lampel in der 44. Minute auf 2:0 und Tom Valentin in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) auf 3:0 hoch. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Gustave Djene Nseke in der 48. Minute das 4:0 nach, ehe Marvin Kilisch in der 72. Minute den Endstand zum 5:0 markierte.

Der Tabellendritte aus Guben musste vor 80 Zuschauern zunächst einen Rückschlag hinnehmen, als Denny Sonnenschein in der 9. Minute die Gäste aus Trebbin mit 0:1 in Führung brachte. Die Antwort folgte prompt durch Niclas Straube, der in der 12. Minute zum 1:1 ausglich. Domonik Olszak drehte die Partie noch vor der Pause in der 45. Minute zum 2:1. In einer spannenden Schlussphase besiegelte Lennard Stäpke in der Nachspielzeit (90.+5) mit dem 3:1 den Heimsieg für Guben.