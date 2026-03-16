Torrausch in der Bezirksliga: Heiningen und Ebersbach einsam vorn Bezirksliga Neckar/Fils: Am 19. Spieltag fallen 47 Tore – Die Spitzenreiter demonstrieren eindrucksvoll ihre Macht. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hartmut Mader

Die Fußballplätze der Region erlebten am gestrigen Sonntag ein Offensivspektakel sondergleichen. In der Bezirksliga Neckar/Fils fielen am 19. Spieltag in acht Begegnungen bemerkenswerte 47 Treffer. Während die beiden Top-Teams der Liga ihre Ambitionen mit Kantersiegen untermauerten, mussten andere Aufstiegskandidaten Federn lassen. Es war ein Spieltag, der die Tabellenspitze weiter zementierte und im Tabellenkeller für dramatische Momente sorgte.

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In Oberboihingen erlebte der Tabellendritte aus Donzdorf einen herben Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze. Die Hausherren zeigten sich effizient und gingen durch Philipp Röseke mit 1:0 in Führung. Noch vor der Entscheidung erhöhte Alexander Jost auf 2:0. Donzdorf schöpfte kurzzeitig Hoffnung, als Josip Škrobić den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte, doch Luca Vochazer machte mit seinem Tor zum 3:1-Endstand alles klar für den TSV Oberboihingen.

Die Partie in Kirchheim entwickelte sich zu einem regelrechten Krimi mit einem Ende, das die Zuschauer fassungslos zurückließ. Argjend Shalaj brachte den VfL zunächst mit 1:0 in Front, doch Finn Schubarth glich für Weilheim zum 1:1 aus. Felix Rueß drehte die Partie zugunsten der Gäste zum 1:2, ehe erneut Argjend Shalaj mit dem 2:2 zur Stelle war. In einer hitzigen Schlussphase erzielte Jannick Hoyler das 2:3 für Weilheim, was bereits wie der Siegtreffer aussah. Doch in der achten Minute der Nachspielzeit rettete Nico Bihn dem VfL Kirchheim mit dem Tor zum 3:3-Endstand einen Punkt. Gestern, 15:30 Uhr TSV Berkheim TSV Berkheim FV Vorwärts Faurndau Faurndau 6 4 Abpfiff Zehn Tore und eine Achterbahnfahrt der Gefühle prägten die Begegnung in Berkheim. Alexandros Dallas eröffnete für den TSV zum 1:0, doch Tom Janik antwortete prompt mit dem 1:1. Oliver Wamsler (2:1) und Dogukan Dogan (2:2) hielten die Partie offen, bevor Berkheim durch Sebastian Franken (3:2) und Domenic Spohn (4:2) davonzog. Nils Müller schraubte das Ergebnis mit einem Doppelschlag zum 5:2 und 6:2 scheinbar uneinholbar in die Höhe. Faurndau bewies Moral und verkürzte durch Emre Nehir auf 6:3 sowie Doğuran Dogan auf 6:4, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

Türkspor Nürtingen erledigte seine Hausaufgabe gegen das Schlusslicht souverän. In einer einseitigen Partie sorgte Alperen Kıdık für die 1:0-Führung. Melik Öneri erhöhte im weiteren Verlauf auf 2:0, bevor Yunus Sencay mit dem Treffer zum 3:0-Endstand den verdienten Heimsieg perfekt machte. Für die Zweitvertretung aus Geislingen wird die Luft am Ende der Tabelle damit immer dünner.

Der Tabellenzweite aus Ebersbach ließ gegen Jesingen keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen. Simon Buchele eröffnete den Torreigen zum 1:0, gefolgt von Laurin Zimmermann, der auf 2:0 erhöhte. Manuel Tamas markierte das 3:0, bevor erneut Simon Buchele zum 4:0 traf. Jesingen gelang durch Omar Camara der Ehrentreffer zum 4:1, doch Ebersbach antwortete unbeeindruckt: Simon Buchele mit seinem dritten Tor zum 5:1 und Fabian Franke zum 6:1 stellten den deutlichen Endstand her.

Der Spitzenreiter aus Heiningen demonstrierte seine absolute Dominanz und überrollte den FV Plochingen förmlich. Kevin Vincek eröffnete das Schützenfest mit dem 1:0, Carmelo Trumino legte das 2:0 nach. In regelmäßigen Abständen schraubten Kevin Vincek (3:0), Carmelo Trumino (4:0), Bent Hofele (5:0) und erneut Carmelo Trumino mit seinem dritten Treffer zum 6:0 das Ergebnis in die Höhe. Yaya Pelayo Schwenk erzielte das 7:0, ehe Safa Gürbüz mit dem 8:0 den Schlusspunkt hinter eine denkwürdige Partie setzte.

Frickenhausen präsentierte sich vor heimischer Kulisse spielfreudig und zielstrebig. Robin Feuchter brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Denis Köhler erhöhte auf 2:0, und Sergio Portale sorgte mit dem 3:0 für eine Vorentscheidung. Salach konnte durch Jonas Herbst zwar auf 3:1 verkürzen, doch Claudio Portale stellte mit seinem Tor zum 4:1 den alten Abstand und gleichzeitig den Endstand wieder her.