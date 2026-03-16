 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Torrausch in der Bezirksliga: Heiningen und Ebersbach einsam vorn

Bezirksliga Neckar/Fils: Am 19. Spieltag fallen 47 Tore – Die Spitzenreiter demonstrieren eindrucksvoll ihre Macht.

von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Hartmut Mader

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ZF BKK
BZL Neckar/Fils
FC Frickenh.
FC Heiningen
Ebersbach/F.
FC Donzdorf

Die Fußballplätze der Region erlebten am gestrigen Sonntag ein Offensivspektakel sondergleichen. In der Bezirksliga Neckar/Fils fielen am 19. Spieltag in acht Begegnungen bemerkenswerte 47 Treffer. Während die beiden Top-Teams der Liga ihre Ambitionen mit Kantersiegen untermauerten, mussten andere Aufstiegskandidaten Federn lassen. Es war ein Spieltag, der die Tabellenspitze weiter zementierte und im Tabellenkeller für dramatische Momente sorgte.

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Gestern, 15:00 Uhr
TSV Oberboihingen
TSV OberboihingenOberboihing.
1. FC Donzdorf
1. FC DonzdorfFC Donzdorf
3
1
Abpfiff

In Oberboihingen erlebte der Tabellendritte aus Donzdorf einen herben Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze. Die Hausherren zeigten sich effizient und gingen durch Philipp Röseke mit 1:0 in Führung. Noch vor der Entscheidung erhöhte Alexander Jost auf 2:0. Donzdorf schöpfte kurzzeitig Hoffnung, als Josip Škrobić den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte, doch Luca Vochazer machte mit seinem Tor zum 3:1-Endstand alles klar für den TSV Oberboihingen.

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Kirchheim/Teck
VfL Kirchheim/TeckKirchheim/T
TSV Weilheim/Teck
TSV Weilheim/TeckWeilheim/T.
3
3
Abpfiff

Die Partie in Kirchheim entwickelte sich zu einem regelrechten Krimi mit einem Ende, das die Zuschauer fassungslos zurückließ. Argjend Shalaj brachte den VfL zunächst mit 1:0 in Front, doch Finn Schubarth glich für Weilheim zum 1:1 aus. Felix Rueß drehte die Partie zugunsten der Gäste zum 1:2, ehe erneut Argjend Shalaj mit dem 2:2 zur Stelle war. In einer hitzigen Schlussphase erzielte Jannick Hoyler das 2:3 für Weilheim, was bereits wie der Siegtreffer aussah. Doch in der achten Minute der Nachspielzeit rettete Nico Bihn dem VfL Kirchheim mit dem Tor zum 3:3-Endstand einen Punkt.

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Berkheim
TSV BerkheimTSV Berkheim
FV Vorwärts Faurndau
FV Vorwärts FaurndauFaurndau
6
4
Abpfiff

Zehn Tore und eine Achterbahnfahrt der Gefühle prägten die Begegnung in Berkheim. Alexandros Dallas eröffnete für den TSV zum 1:0, doch Tom Janik antwortete prompt mit dem 1:1. Oliver Wamsler (2:1) und Dogukan Dogan (2:2) hielten die Partie offen, bevor Berkheim durch Sebastian Franken (3:2) und Domenic Spohn (4:2) davonzog. Nils Müller schraubte das Ergebnis mit einem Doppelschlag zum 5:2 und 6:2 scheinbar uneinholbar in die Höhe. Faurndau bewies Moral und verkürzte durch Emre Nehir auf 6:3 sowie Doğuran Dogan auf 6:4, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

Gestern, 15:00 Uhr
Türkspor Nürtingen 73
Türkspor Nürtingen 73Türkspor
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling. II
3
0
Abpfiff

Türkspor Nürtingen erledigte seine Hausaufgabe gegen das Schlusslicht souverän. In einer einseitigen Partie sorgte Alperen Kıdık für die 1:0-Führung. Melik Öneri erhöhte im weiteren Verlauf auf 2:0, bevor Yunus Sencay mit dem Treffer zum 3:0-Endstand den verdienten Heimsieg perfekt machte. Für die Zweitvertretung aus Geislingen wird die Luft am Ende der Tabelle damit immer dünner.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Ebersbach/Fils
SV Ebersbach/FilsEbersbach/F.
TSV Jesingen
TSV JesingenTSV Jesingen
6
1
Abpfiff

Der Tabellenzweite aus Ebersbach ließ gegen Jesingen keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen. Simon Buchele eröffnete den Torreigen zum 1:0, gefolgt von Laurin Zimmermann, der auf 2:0 erhöhte. Manuel Tamas markierte das 3:0, bevor erneut Simon Buchele zum 4:0 traf. Jesingen gelang durch Omar Camara der Ehrentreffer zum 4:1, doch Ebersbach antwortete unbeeindruckt: Simon Buchele mit seinem dritten Tor zum 5:1 und Fabian Franke zum 6:1 stellten den deutlichen Endstand her.

Gestern, 15:30 Uhr
1. FC Heiningen
1. FC HeiningenFC Heiningen
FV Plochingen
FV PlochingenFV Ploching.
8
0

Der Spitzenreiter aus Heiningen demonstrierte seine absolute Dominanz und überrollte den FV Plochingen förmlich. Kevin Vincek eröffnete das Schützenfest mit dem 1:0, Carmelo Trumino legte das 2:0 nach. In regelmäßigen Abständen schraubten Kevin Vincek (3:0), Carmelo Trumino (4:0), Bent Hofele (5:0) und erneut Carmelo Trumino mit seinem dritten Treffer zum 6:0 das Ergebnis in die Höhe. Yaya Pelayo Schwenk erzielte das 7:0, ehe Safa Gürbüz mit dem 8:0 den Schlusspunkt hinter eine denkwürdige Partie setzte.

Gestern, 15:30 Uhr
1. FC Frickenhausen
1. FC FrickenhausenFC Frickenh.
TSG Salach
TSG SalachTSG Salach
4
1
Abpfiff

Frickenhausen präsentierte sich vor heimischer Kulisse spielfreudig und zielstrebig. Robin Feuchter brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Denis Köhler erhöhte auf 2:0, und Sergio Portale sorgte mit dem 3:0 für eine Vorentscheidung. Salach konnte durch Jonas Herbst zwar auf 3:1 verkürzen, doch Claudio Portale stellte mit seinem Tor zum 4:1 den alten Abstand und gleichzeitig den Endstand wieder her.

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Denkendorf
TSV DenkendorfDenkendorf
TSV RSK Esslingen
TSV RSK EsslingenRSK Essling.
5
1
Abpfiff

In Denkendorf erwischten die Hausherren einen glänzenden Tag, allen voran Nico Riccio. Er brachte sein Team mit zwei frühen Toren zum 1:0 und 2:0 auf Kurs. David Srsa erhöhte konsequent auf 3:0. Esslingen gelang durch Anastasios Ketsemenidis lediglich das Tor zum 3:1. Die Hoffnung der Gäste hielt jedoch nicht lange, da Nico Riccio mit seinem dritten Treffer zum 4:1 endgültig den Widerstand brach. Mahsum Alper vollendete schließlich zum 5:1-Endstand.

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