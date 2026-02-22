Torrausch in Berlin: SG Union Klosterfelde siegt deutlich mit 5:1

Den Torreigen eröffnete Anton Kanther in der 21. Minute. Nur sieben Minuten später erhöhte Leon Walter auf 0:2 (28.), ehe Maximilian Boritzki in der 30. Minute das 0:3 folgen ließ. Die Gastgeber fanden kein Mittel gegen die Angriffswellen der Union.

Von Beginn an ließen die Schützlinge von Trainer Lucio Geral keinen Zweifel daran aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Die SG Union 1919 Klosterfelde agierte hochkonzentriert und nutzte die Lücken in der Defensive der von Haydar Hinisli trainierten Berliner eiskalt aus. „Wir spielen eine sehr ansprechende erste Halbzeit, sind geordnet in der Struktur, kommen sehr oft im letzten Drittel an und vollenden mehrmals erfolgreich“, bilanzierte ein zufriedener Geral nach der Partie.

Die gnadenlose Effektivität vor der Pause

Klosterfelde ruhte sich nicht auf der Führung aus, sondern spielte weiter mutig nach vorne. Leon Walter schnürte in der 33. Minute seinen Doppelpack zum 0:4, bevor Jannick Wolter noch vor dem Seitenwechsel das 0:5 (40.) markierte. Die Dominanz war so erdrückend, dass der Trainer der Gäste die Höhe der Führung als absolut angemessen empfand: „So war das 0:5 auch in der Höhe völlig in Ordnung bis zur Pause.“

Kontrollverlust und kritische Töne nach dem Seitenwechsel

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild jedoch überraschend. Während die Berliner dreifach wechselten, verlor Klosterfelde etwas den Faden. Jiayi Xiao gelang in der 50. Minute der Ehrentreffer zum 1:5 für den FC Viktoria 1889 Berlin. „In der zweiten Halbzeit stellen wir das Spielen dann nahezu völlig ein und verteidigen auch nicht mehr richtig“, kritisierte Lucio Geral. Der Trainer mahnte mit Blick auf die kommenden Aufgaben: „Wie schon gegen Makkabi haben wir bisher keine 90 Minuten Spielkontrolle, und ich kann nur davor warnen, dass das nicht immer in der Oberliga für drei Punkte reicht.“

Souveräner Tabellenplatz und Ausblick auf Wismar

In der Schlussphase sah der Berliner Finn Liepelt noch die Gelb-Rote Karte (89.), doch am Spielstand änderte sich nichts mehr. Auch die Einwechslungen von Caner Özcin, Finn Ernemann und Marius Soltan brachten keine weiteren Tore. Mit nun 26 Punkten aus 18 Spielen klettert die SG Union 1919 Klosterfelde auf den vierten Tabellenplatz, vorbei an der TSG Neustrelitz und TuS Makkabi Berlin. „Dennoch sind das völlig verdiente Punkte in der Fremde“, resümierte Geral. Der Blick richtet sich nun auf das nächste Heimspiel am Freitag gegen den FC Anker Wismar. „Wir wollen gegen Wismar zwingend nachlegen, um weiter Abstand zu den Abstiegsrängen zu bekommen“, gab der Trainer die Marschroute vor.