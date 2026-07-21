Torrausch im Jubiläumsspiel: Regionalligist besiegt Bezirksligist 14:1

Fulminanter Start in eine denkwürdige Partie

Das 80. Vereinsjubiläum des GSV Pleidelsheim aus der Bezirksliga wird in Erinnerung bleiben, wenn auch aus sportlicher Sicht vor allem wegen der Dominanz des SGV Heilbronn-Freiberg. Der Gast aus der Regionalliga legte sofort den Vorwärtsgang ein und erstickte jegliche Hoffnungen des Außenseiters im Keim.

Bereits nach vier Minuten eröffnete Meghôn Valpoort den Torreigen, als er nach einer Kombination freie Bahn hatte und das Leder nur noch einschieben musste. Die Offensive brannte ein regelrechtes Feuerwerk ab. Gwang-in Lee erhöhte in der zwölften Minute, als er nach einem schnellen Hin und Her in der gegnerischen Box im exakt richtigen Moment hineinrutschte.

Nur vier Minuten später bewies Valpoort ganz viel Gefühl: Er lief von der rechten Seite vor das Tor, wurde maßgeschneidert angespielt und überlupfte den Torhüter in das lange Eck. Ein früher, dominanter Auftritt war perfekt.

Aufbäumen des Gastgebers und konsequente Antwort

Trotz der frühen und deutlichen Führung durch einen weiteren schönen Treffer in die Maschen von James Ojiekhai in der 21. Minute, steckte der tapfere Gastgeber zunächst nicht auf. Der Außenseiter verschaffte sich durchaus Achtung und zwang den Freiberger Schlussmann Grawe zu zwei sehenswerten Sprüngen.

In der 30. Minute wurde der Einsatz der Hausherren belohnt: Robin Bender tankte sich durch und zimmerte das Leder kraftvoll und unhaltbar in das rechte lange Eck. Doch die Antwort der Tormaschinerie ließ nicht lange auf sich warten. In einem flüssigen Spiel ohne störendes Hydration Break klebte der Ball förmlich am Fuß von Valpoort, der sich unwiderstehlich durchsetzte und überlegt zum 5:1 vollendete.

Noch vor dem Pausenpfiff schnürte Lee einen Doppelpack binnen zwei Minuten: Zunächst zirkelte er das Leder nach einem hohen Zuspiel gekonnt in die Maschen, dann vollendete er eiskalt, nachdem er den Torwart ausgeguckt hatte. Ein kurioser Treffer von Valpoort, der von der rechten Seite hoch vor das Tor flankte und durch die Berührung eines Verteidigers über die Linie schwebte, sorgte für den 8:1-Halbzeitstand.

Ein unermüdlicher Torhunger in der zweiten Hälfte

Auch nach dem Seitenwechsel kannte die fußballerische Leidenschaft auf dem Rasen keine Grenzen. Leon Petö spielte sich frei und traf mit purer Wucht. Kurz darauf erhöhte Melvin Cerkez mit einem krachenden Schuss. Zwar zeigte der gegnerische Torwart in der 60. Minute eine Glanzleistung und parierte einen freien Schuss von Petö, doch die Kräfte des Gegners schwanden zusehends. So nutzte Justin Steinkötter die Ruhe in der Hintermannschaft für entspannte Abschlüsse und markierte das elfte Tor. Dazwischen reihte sich Marius Köhl ein, der fein in das lange Eck traf. Michael Martin sorgte kurz vor Schluss für das dreizehnte Tor, bevor Steinkötter den Abend beendete. Das standesgemäße 14:1 war der Schlusspunkt unter einen rasanten Abend, bei dem die Offensivmaschinerie eindrucksvoll auf Hochtouren lief.

Ein weiteres Duell

Der nächste Prüfstein in diesem intensiven Sommer ist der SV Heilbronn am Leinbach. Diese Mannschaft tritt in der Kreisliga A1 an. Der Anpfiff zu diesem Aufeinandertreffen erfolgt am Sonntag, dem 26.07.2026, um 15 Uhr.