Torrausch im Frühling: 49 Treffer in sieben Partien

Kein entscheidendes Durchkommen gab es für die SG Zewen im Duell bei der SG Ruwertal – Foto: Daniel Maes

Standesgemäß fiel der 7:0-Auswärtssieg des Spitzenreiters aus Tarforst aus. Der designierte Absteiger aus dem Hochwald hielt über eine halbe Stunde dem Tarforster Angriffsdruck stand und zeigte eine kämpferisch ordentliche Leistung. Der direkt verwandelte Freistoß von Florian Weirich war eine Art Dosenöffner (33.). Noch vor der Pause erhöhten Elias Heitkötter (42.) und Weirich mit seinem zweiten Tor (45.+1) auf 3:0 für den FSV. Kurz nach Wiederbeginn entschied Tarforst die Partie nach weiteren Treffern von Fabian Wey (53.) und Heitkötter (60.) endgültig. Die Treffer zum 0:6 (71.) und 0:7 (74.) steuerten Benedikt Decker und Luis Böhme bei. „Wir sind nach einer doch etwas stockenden Anfangsphase unserer Favoritenrolle gerecht geworden. Geisfeld hat über weite Strecken sehr engagiert gespielt. Nach der Pause waren wir dominant und haben teilweise sehr schön herausgespielte Tore erzielt. Luca Merling hat uns zweimal die Null gerettet“, bilanzierte FSV-Trainer Patrick Zöllner und lobte explizit seinen Schlussmann.

Zehn Tore sahen die Zuschauer am Lüxemer Grünewald. Tilmann Meeth hatte mit einem Handelfmeter den SVL in Führung gebracht (14.), doch Nicolas Jakob drehte die Partie zugunsten der schnell umschaltenden Saartaler (28,. 37.) mit einem Doppelpack. Max Mertes egalisierte für Lüxem (44.), bevor Nils Schermann (45.+2) für den Nachschlag sorgte und auf 3:2 stellte. Der Torhunger war auch im zweiten Durchgang längst noch nicht gestillt. Der überragende Schermann erhöhte auf 4:2 (49.), bevor Lukas Kramp das erste Mal zuschlug und verkürzte – 4:3 (60.). Als Schermann per Kopf sein drittes Tor markierte, schien alles auf einen Lüxemer Sieg hinauszulaufen (65.), doch der SVL hatte offenbar die Rechnung ohne Kramp gemacht, der mit einem Doppelpack auf 5:4 stellte und vom Elfmeterpunkt schließlich eiskalt unter die Latte zum 5:5-Ausgleich traf (72., 84.). „Es war ein vogelwildes Spiel bei hohen Temperaturen, bei dem beide Mannschaften alles gegeben haben. Hut ab, wie mein Team den Rückstand noch vor der Pause gedreht hat. Der Elfmeter für Schoden war ein Witz, doch am Ende ist das 5:5 gerecht. Es war ein gutes Bezirksligaspiel und schön für die Zuschauer“, blickte Lüxems Coach Nico Hubo auf den Tor-Marathon zurück.

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SV Niederemmel – TuS Schweich⇥ 2:8 (2:3)

Einen bitteren Nachmittag erlebte der Aufsteiger gegen den Offensiv-Express aus Schweich. Bis zur Halbzeit blieben die Niederemmeler Hoffnungen, gegen den offensivstarken Zweiten vielleicht einen Teilerfolg zu erzielen, am Leben. Denn Benedikt Vogedes hatte nach Vorarbeit von Mario Görgen den frühen Rückstand von Lukas Maldener egalisiert (25.). Nachdem die Mosella durch Jens Schneider wieder vorlegte, glich der SVN durch Vogedes nach Zuspiel von Eric Hagen erneut aus (43.). Doch Schweich schlug noch vor der Pause durch Maldener zurück (45.+3). Die Mosella blieb auch im zweiten Durchgang die dominierende Mannschaft, erhöhte in der 50. Minute durch Stephan Schleimer auf 4:2, bevor die Gelb-Rote Karte für Görgen die Hausherren zusätzlich schwächte. In der Folge spielte Schweich seine offensiven Stärken aus und ließ einen Doppelpack von Julius Kalweit zum 2:6 folgen (58. und 73.). Den Schlusspunkt setzten Maldener und erneut Kalweit, die mit jeweils drei Treffern überzeugten. TuS-Trainer Thomas Schleimer sprach von einem deutlichen Sieg, der hätte auch zweistellig ausgehen können. „Bevor Niederemmel an das 1:1 denkt, hätte es schon 3:0 stehen müssen. Niederemmels Torhüter Dennis Korn hat eine überragende Leistung abgeliefert.“

SG Ruwertal/Gutweiler – SG Zewen ⇥3:1 (2:1)

In Kasel kamen beide Mannschaften früh auf Betriebstemperatur. Steve Kirchen markierte nach Vorarbeit von Fabian Eiden den Führungstreffer (2.), ehe der Ex-Ruwertaler Philip Kartz mit einem herrlichen Distanzschuss für Zewen ausglich (13.). Mit seinem zwölften Saisontor brachte Eiden Ruwertal erneut in Front, bevor Kirchen mit seinem zweiten Tor zum 3:1-Endstand einnetzte (72.) und 20 Minuten vor Schluss die Weichen auf Heimsieg stellte. „Taktische Fehler beziehungsweise Fehler im Mittelfeld führten zum 1:1. In einem teilweise wilden und zerfahrenen Spiel haben wir das 3:1 gemacht und hinten raus noch drei, vier Torchancen liegengelassen. Es war keine Super-Leistung von uns, weil wir das Spiel früher entscheiden müssen“, zog Ruwertals Trainer Bastian Jung eine positive Bilanz.

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SV Sirzenich – SV Schleid ⇥4:2 (3:1)

Nichts zu holen gab es für den SV Schleid in Sirzenich. Dabei erlebten die Zuschauer einen Blitzstart der Hausherren. Nachdem Dominic Zimmermann (3.), Luca Bierbrauer (5.) und Kevin Walter (6.) den Tabellenvierten nach sechs Minuten mit 3:0 in Führung brachten, kam Schleid besser in die Partie und brachte sich mit dem 1:3 durch Elmedin Shabani, der einen zu kurz geratenen Rückpass zum Torwart erlaufen und verwertet hatte, in den Hoffnungslauf. Walter scheiterte in der 34. Minute per Foulelfmeter am guten Gästekeeper Philipp Peters. Nach Balleroberung von Nico Geib erhöhte Bastian Neises schließlich auf 4:1 (62.). Schleid ließ nicht locker – Jannick Kawik machte es mit dem 4:2 nochmals spannend. Sirzenichs Coach Tillmann Schweitzer konstatierte, dass „wir vor allem in den ersten zehn Minuten ein super Spiel gemacht haben. Wir hatten viel Tempo und haben uns sehr viele Torchancen erarbeitet. Einziges Manko war die unzureichende Chancenverwertung.“.

SV Tawern – SG Wiesbaum ⇥3:0 (1:0)

In einer Partie, die zunächst wie ein müder Sommerkick daherkam, blieb Gastgeber Tawern klarer Sieger und fand mit einer soliden Leistung aus seinem Formtief. Nach Vorarbeit von Louis Linden markierte Nils Stockemer die Führung (7.). Es dauerte bis zur 49. Minute, ehe Pascal Hurth nach Flanke von Johannes Weber den SVT mit dem 2:0 erlöste. Das 3:0 durch Marco Ihl nach Vorarbeit von Paul Weirich unterstrich den souveränen Auftritt von Tawern gegen offensiv harmlose Vulkaneifeler.

SG Ellscheid – FSV Salmrohr 3:6 (3:1)

Für den FSV Salmrohr war bei seinem Gastspiel in der Vulkaneifel jede Menge Geduld angesagt. Denn nach 20 Minuten hieß es nach Toren von Robin Thullen (16.) und einen verwandelte Elfmeter von Benedikt Kaufmann bereits 2:0 für die Alfbachtaler. Hendrik Thul hatte den FSV nach einem Eckball mit dem Anschluss zwar wieder ins Spiel gebracht (22.), doch Tom Hoff antwortete postwendend mit dem 3:1 (25.). Niemand ahnte zur Halbzeit, dass Salmrohr noch mal so dominant und vor allem auch so effizient auftreten und noch zu einem klaren 6:3-Erfolg kommen sollte. Mit einem verwandelten Foulelfmeter von Jan Brandscheid witterte der FSV Morgenluft (52.), ehe Noah Wrusch nur vier Minuten später und nach einer tollen Kombination zum 3:3 egalisierte (56.). Dann gab es kein Halten mehr und die Gäste kamen so richtig in Fahrt. Nach Ecke von Lucas Abend war Linus Roth mit dem Kopf zum 4:3 zur Stelle (68.). Sechs Minuten später erhöhte Hendrik Thul auf 5:3 (74.), bevor sein Cousin Louis mit seinem elften Saisontor den 6:3-Endstand markierte (79.). „Ich habe den Jungs in der Kabine eine Ansage gemacht und wohl die richtigen Worte gefunden. Als wir richtig aufgedreht haben, hatte Ellscheid keine Chance mehr“, sah FSV-Coach Rudi Thömmes in der zweiten Halbzeit einen hochverdienten Sieg.

Bezirksliga Mitte

TuS Oberwinter - TuS Ahbach ⇥0:3 (0:1)

Der TuS Ahbach kam beim Abstiegskandidaten TuS Oberwinter zu einem ungefährdeten 3:0-Erfolg und festigte damit seinen neunten Tabellenplatz. Die Ahbacher hatten sich bereits vergangene Woche mit einem 5:0-Sieg gegen Oberwesel die Zugehörigkeit zur Bezirksliga für die nächste Saison gesichert. Nicolas Clausen brachte die Gäste aus der Vulkaneifel nach 16 Minuten in Front. Marius Haas erhöhte nach dem Wechsel auf 2:0 (52.), ehe Clausen per Freistoß für den 3:0-Endstand am Rhein sorgte.