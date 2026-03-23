Torrausch geht an SV Klein-Winternheim

Der SV Klein-Winternheim (hier der spielende Co-Trainer Philipp Zwirner im blau-weißen Trikot) musste ein halbes Dutzend Tore schießen, um gegen die TSVgg. Stadecken-Elsheim zu siegen (Foto aus früherer Partie gegen SV Alemannia Waldalgesheim II). – Foto: Michael Wolff

Quirin Schmitt, der spielende Co-Trainer der Spvgg., berichtete: „Wir sind in der ersten Halbzeit meist einen Schritt schneller gewesen und haben uns einige gute Chancen herausspielen können, wodurch wir in Führung gegangen sind. Nach der Pause ist Budenheim besser ins Spiel gekommen, aber wir sind weiterhin giftig geblieben, haben unsere Chancen jedoch nicht nutzen können. In der Schlussphase hatten wir dann mehr Räume, um auf 0:2 und 0:3 zu erhöhen, ehe Budenheim direkt danach noch zum 1:3-Endstand verkürzt hat. Insgesamt eine sehr gute Teamleistung.”

„Gegen eine sehr fair spielende Mannschaft haben wir in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel gefunden. In der zweiten Hälfte sind wir jedoch mit mehr Ruhe und Klarheit zu unserem verdienten Sieg gekommen. Auch Mombach hatte einige gute Aktionen, die wir als geschlossene Einheit verteidigen mussten. Insgesamt war unser Sieg aber zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährdet”, kommentierte Christian Bernd, der spielende Co-Trainer der Hassia.

TSG Bretzenheim III – SV Ober-Olm II 4:0 (1:0)

„Es war eine etwas bessere Leistung als in den beiden Vorwochen und somit ein ungefährdeter Sieg. Der Einsatz hat gestimmt und wir haben - bis auf einen Kopfball kurz vor der Halbzeit - gar nichts zugelassen. Allerdings haben wir es auf der anderen Seite auch nicht geschafft, großartig gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Drei Standards haben uns dann geholfen, wovon das dritte ein super cleveres, schnell ausgeführtes Freistoßtor war. Glückwunsch auch an Sven Scülfort zu seinem Premierentreffer im Herrenbereich”, lautete das Statement des TSG-Spielertrainers Leon Eden.

Tore: 1:0 Jens Klöckner (21.), 2:0 Felix Alexander Vollmer (50.), 3:0 J. Klöckner (66., direkter Freistoß), 4:0 Sven Scülfort (88.)

SG SpoDrOck – SV Alemannia Waldalgesheim II 1:3 (1:2)

Die Alemannen konnten gegen die SG SpoDrOck ihren Negativlauf der letzten Wochen endlich beenden. Max Heinen, der Waldalgesheimer Co-Trainer, sagte: „Die frühe Führung hat uns in die Karten gespielt. Auch dass wir diese früh ausbauen konnten, hat uns weitere Sicherheit gegeben. Nach der Zwei-Tore-Führung haben wir ein paar Prozent abgebaut und SpoDrOck so ins Spiel kommen lassen. In der zweiten Halbzeit haben wir einige Chancen zur Vorentscheidung nicht nutzen können, weswegen der knappe Vorsprung von einem Tor lange Bestand hatte. Kurz vor Schluss haben wir das dritte Tor zur Entscheidung doch noch nachlegen können. An dieser Stelle will ich meiner Mannschaft ein Kompliment für die Defensivarbeit aussprechen, die tadellos war. Wir wollen den Schwung mitnehmen und in der nächsten Woche den nächsten Schritt zurück zu unserer alten Form machen.”

Tore: 0:1 Nino Fuchs (6.), 0:2 Niklas Wein (20.), 1:2 Luca Heid (32.), 1:3 N. Wein (85.)

TSG Heidesheim – Spvgg. Ingelheim II 0:6 (0:4)

„Wir haben von der ersten Minute an gezeigt, wer hier als Sieger vom Platz geht. Entsprechend haben wir gegen eine kämpferische Heidesheimer Mannschaft zur Halbzeit mit 4:0 geführt. Nach der Pause konnten wir schnell das entscheidende 5:0 und kurz vor dem Schlusspfiff noch das 6:0 erzielen”, fasste Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein zusammen.

Tore: 0:1 Timo Nuß (13.), 0:2 Justin Lüdgen (15.), 0:3 T.Nuß (28.), 0:4 Kai Klumb (44.), 0:5 J. Lüdgen (52.), 0:6 T. Nuß (90.)

TSG Hechtsheim – SNK Bosnjak Mainz 1:2 (1:1)

„Der Sieg geht aufgrund der kämpferischen Leistung unserer Mannschaft letztendlich in Ordnung, auch wenn Hechtsheim mehr Spielanteile hatte”, so das Fazit des SNK-Spielertrainers Selvedin Delic.

Tore: 0:1 Amar Islamović (18.), 1:1 Paul Neff (27.), 1:2 Zinedin Zenovic (89.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Becir Hodzic (40./SNK Bosnjak Mainz)

SV Klein-Winternheim – TSVgg. Stadecken-Elsheim 6:5 (4:3)

SVK-Spielertrainer Enrico Gottwald gab zu Protokoll: „Nach starkem Beginn und einer frühen 3:0-Führung haben die Gäste noch vor der Pause auf 3:2 verkürzt. Leider haben wir in dieser Phase zu leicht Tore bekommen und vorne nicht noch das vierte und fünfte Tor nachgelegt, was durchaus möglich gewesen wäre. In der zweiten Hälfte war die Partie offener und intensiver. In der Nachspielzeit hat uns Samuel Paulus den umjubelten Siegtreffer gesichert. Ausschlaggebend für den Erfolg sind die hohe Einsatzbereitschaft, viele gewonnene Zweikämpfe und konsequent ausgespielte Angriffe in Tornähe gewesen.”

TSVgg-Akteur Felix Becker entpuppte sich zudem als Kopfballungeheuer: Dreimal bugsierte er den Ball mit dem Schädel über die Linie.

Tore: 1:0 Ivan Miocevic (14.), 2:0 Marius Schwank (22.), 3:0 Felix Kauf (24.), 3:1 Felix Becker (27., Kopfball), 3:2 Jan Niklas Zenkner (33.), 4:2 Samuel Paulus (40.), 4:3 F. Becker (44., per Kopf), 4:4 J. N. Zenkner (60., direkter Freistoß), 5:4 I. Miocevic (61.), 5:5 F. Becker (85., wieder Kopfball), 6:5 S. Paulus (90.+2)

SG Gensingen/Grolsheim - VfL Fontana Finthen II 2:3 (0:1)

„Wir sind froh über den Sieg und die drei Punkte gegen eine formstarke SG Gensingen/Grolsheim. Allerdings hätten wir das Spiel deutlicher für uns entscheiden müssen, da wir viele Chancen herausgespielt, diese aber nicht konsequent genutzt haben. Die Gegentore haben wir dem Gegner zuvor selbst ermöglicht. Gegen Ende ist es noch einmal spannend geworden, weil die SG noch einmal herangekommen ist, aber wir haben mit vollem Einsatz alles verteidigt”, resümierte Mergim Ramadani, der sportliche Leiter der Fontana.

Tore: 0:1 Luca Nonnenmacher (37.), 0:2 Pablo Andres Ullrich Noguera (48.), 1:2 Tim Zerback (53.), 1:3 L. Nonnenmacher (56.), 2:3 Nils Schneider (62.)