Tormaschinerie läuft weiter

Riegeler SC – FV Nimburg 3:8 (3:4)



Aufstellung FVN: Schwaab, Bockstahler, Reifsteck, Corduan, Salimov, Hajdini, Rees, Löffler (78. Mick), M. Vrousai, Soumah, Bühler (60. Schmidt)



Tore: 1:1/2:2 FE/3:4/3:5/3:7 Rees (5./25./37./80./87.), 2:3 Bühler (26.), 3:6 M.Vorusai (84.), 3:8 Mick (90.)



Mit einem weiteren Torspektakel kehrte der FVN vom kleineren Derby in Riegel zurück. In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein enges und auch gutklassiges Spiel das der FVN zweimalig ausglich und schlussendlich mit einer knappen Führung in die Pause ging.

Rees mit einem Dreierpack und Bühler trafen. In der zweiten Halbezeit blieb es lange sehr eng, Der FVN hatte Chancen, konnten den Sack aber nicht zu machen. So dauerte es bis zur 80. Minute ehe wiederrum Rees für die Entscheidung sorgte. Danach legte man noch drei Tore nach, was dem Spiel am Ende nicht entsprach. Trotz dessen war es ein verdienter Sieg der für die letzten zwei Auftritte des Jahres nochmal Schub geben sollte.

Kommende Woche geht es zum Rückrundenstart nach Wyhl. Spielbeginn ist um 15 Uhr, die Reserven spielen um 12.30 Uhr. Auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer zum vorletzten Spiel des Jahres freut sich der FVN.



Riegeler SC II – FV Nimburg II 1:1 (1:1)



Tore: Kniß (26.)



Vorschau Aktive:

Sonntag, 20. November

12.30 Uhr: FVN II – SG Wyhl/Endingen III

15 Uhr: FVN – SC Wyhl II



Vorschau AH-Bezirkspokal:

Donnerstag, 17. November

20 Uhr: FVN AH – SG Broggingen/Tutschfelden AH



Vorschau Jugendspiele in Nimburg:

Sonntag, 18.11, 19 Uhr:

E-Junioren: FV Nimburg – FC Steinenstadt

Samstag, 19.11, 11.30 Uhr:

C-Junioren: JFV Untere Elz – JFV Freiburg-Ost

14 Uhr:

A-Junioren: JFV Untere Elz 2 – SG Oberes Elztal 2