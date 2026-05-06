Tormaschine wird Chef: Marcel Krebs übernimmt FC Düren 77 II Der 39-jährige Torjäger übernimmt die neue Reserve nach dem Rückzug in der Kreisliga C. von PM / red · Heute, 13:11 Uhr · 0 Leser

Marcel Krebs übernimmt die neue zweite Mannschaft als Spielertrainer. – Foto: Verein

Der FC Düren 77 setzt bei der Neuausrichtung seiner zweiten Mannschaft auf eine interne Lösung mit eingebauter Torgarantie. Marcel Krebs, der in dieser Spielzeit die Kreisliga C kurz und klein schießt, wird zur Saison 2026/2027 Spielertrainer der künftigen Reserve. Damit zieht der Verein die Konsequenzen aus einem turbulenten Jahr und setzt auf Identifikation und Verlässlichkeit.

Marcel Krebs ist mit seinen 39 Jahren im besten Torjägeralter – zumindest, wenn man seine aktuelle Bilanz in der Kreisliga C3 betrachtet. In 17 Partien knipste der Angreifer unglaubliche 34 Mal. Diese Treffsicherheit soll er nun als Spielertrainer einbringen, wenn die aktuelle „Dritte“ zur offiziellen zweiten Mannschaft befördert wird. Neubeginn der zweiten Mannschaft Die Entscheidung für Krebs ist vor allem eine Entscheidung für die Ruhe im Verein. Der Rückzug der alten Reserve im letzten Oktober war ein Tiefpunkt, den man so nicht noch einmal erleben möchte. Aufgrund von wiederholten Undiszipliniertheiten und zahlreichen Sonderspielberichten zog der Vorstand damals die Reißleine und meldete das Team vom Spielbetrieb der Kreisliga B3 ab. Der daraus resultierende Abstieg in die Kreisliga C ist die Basis, auf der Krebs nun aufbauen soll.

Der Vorstand sieht in dem langjährigen Vereinsmitglied die ideale Besetzung, um die Mannschaft nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich zu führen. Krebs genießt innerhalb des Teams hohes Vertrauen und bringt die notwendige Akzeptanz mit, um nach den Vorfällen der Vergangenheit einen Kulturwandel einzuleiten. Vorstand setzt auf Identifikation In der offiziellen Vereinsmeldung wird deutlich, dass man sich von der Beförderung des Routiniers vor allem Stabilität verspricht. Da Krebs als Spielertrainer fungiert, bleibt er nah am Geschehen und kann die Entwicklung der Spieler direkt auf dem Rasen moderieren. „Wir sind sehr froh, dass wir mit Marcel Krebs eine interne und zugleich sehr überzeugende Lösung gefunden haben. Marcel bringt nicht nur die sportliche Kompetenz mit, sondern auch die Identifikation mit unserem Verein, die für diese Aufgabe enorm wichtig ist. Wir sind davon überzeugt, dass er die Mannschaft weiterentwickeln und auf ihrem Weg erfolgreich begleiten wird“, lässt der Vorstand in seinem Statement verlauten.