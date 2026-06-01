"Tormaschine Uko II" nicht zu bremsen!

Im Spitzenspiel des vorletzten Spieltags hatte unsere Mannschaft den Tabellenzweiten SV Mergelstetten zu Gast. In den ersten 20 Minuten tasteten sich beide Mannschaften weitgehend ab, danach entwickelte sich aber ein offener Schlagabtausch. Zunächst ging man durch Sokol Lutfiu und Felix Kaiser mit zwei Toren in Front, beide Szenen übrigens sehr stark herausgespielt. Unmittelbar nach dem 2:0 kassierten die Gäste nach einer Notbremse kurz vor dem Strafraum auch noch eine Rote Karte gegen Stampf und mussten fortan in Unterzahl spielen. Leider merkte man davon nicht allzu viel, weil man im Gefühl einer gewissen Sicherheit nicht mehr die nötigen Meter machte und zum Teil gravierende Fehlpässe spielte. Daraus entwickelte sich dann das 2:1 durch Russo. Till Siekmann schloss ein Solo in der 40.Minute abgeklärt ab und stellte damit den alten Abstand von zwei Toren wieder her. Leider lief man noch vor der Halbzeit in einen Konter und bekam das 3:2. Nach dem Wechsel stand man hinten insgesamt sicherer und Felix Kaiser erhöhte nach starkem Zuspiel und abgeklärtem Abschluss zum 4:2. Spätestens nach dem 5:2 von Pajtim Lutfiu hätte die Partie entschieden sein müssen, doch eine Gewitterunterbrechung von rund 20 Minuten und ein Gegentor unmittelbar nach dem Wiederanpfiff ließen daran nochmals Zweifel aufkommen. Erst das 6:3 erneut durch Pajtim Lutfiu kurz vor dem Ende stellte dann den Endstand her. Insgesamt, auch den Platzverweis eingerechnet, sicher ein verdienter Sieg, der aber unnötig lange nicht ganz klar war.