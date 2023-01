Ander-Everson Pierre verstärkt die Nullneuner im Sturm. – Foto: © Christian Igel

Tormaschine, Talente & Torwart Der SV 09 Arnstadt ist bereits am 3. Januar in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Am Wochenende steht der erste Test gegen Fahner Höhe an - auch mit ein paar neuen Gesichtern.

Mit Ander-Everson Pierre verstärkt ein Angreifer die Elf von Martin Hauswald, der ursprünglich schon im Sommer wechseln sollte. Zudem kommt mit Dennis Weisheit ein erfahrener Keeper dazu. Mit Anton Lvov und Peempos Thubthimdee trainieren zwei Talente in der Vorbereitung mit. Zwei Spieler haben den Verein indes verlassen.

Mit etwas Verzögerung stößt der 21-jährige Stürmer nun zu den Nullneunern. Nachdem er im Vorjahr für drei Monate in der Soccer Academy Arnstadt weilte und einen starken Eindruck hinterließ, lotsten ihn die Verantwortlichen nun in die Bachstadt. „Wir hätten ihn schon gerne im Sommer dazu geholt, aber da hat es sich aufgrund des Visa rausgezögert. Nun stößt er im Winter zu uns und wir sind froh, dass es geklappt hat“, freut sich Martin Hauswald über den Neuzugang für den Sturm.

Einen Stürmertypen wie „Balo“ (so sein Spitzname) haben die Arnstädter bisher nicht im Kader, wie Hauswald unterstreicht: „Er ist ein typischer Strafraumstürmer mit tollen Eigenschaften. Er ist sehr einfach definiert, zielgerichtet und will Tore machen. Zudem ist er sehr umgänglich, offen und locker. Vom Typen ist er eine weitere Option im Angriff und unterscheidet von der Definition von den anderen Spielern.“ Bis zum Sommer einigten sich Ander-Everson Pierre und die Arnstädter auf eine Zusammenarbeit. Dann wird man weitersehen. Bis dahin lebt und wohnt der Neuzugang in der Academy und wird zudem bei einem Sponsor einen Nebenjob haben.

Dennis Weisheit wechselt von der Erfurter Grubenstraße an den Obertunk. – Foto: © Marcel Junghanns

Ein bekanntes Gesicht im Thüringer Amateurfußball ist hingegen Dennis Weisheit, der vom Ligarivalen FC Erfurt Nord nach Arnstadt kommt. „Wir waren immer wieder im Kontakt. Da es bei Erfurt Nord nicht wie gewünscht klappte, hat er sich für einen Wechsel entschieden“, so Hauswald zum 29-jährigen Keeper. Dabei kommt Weisheit genau zur richtigen Zeit, weil mit Björn Urban ein anderer Torwart in der Rückserie nur noch sporadisch Training und Spielbetrieb zeitlich abdecken kann.