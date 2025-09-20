Tormaschine SV Bad Rothenfelde läuft auf Hochtouren

Der Gastgeber spielt bisher eine gute Saison in der Kreisliga und befindet sich in der Tabelle in der Spitzengruppe. Mit 30 Saisontoren stellt der SV Bad Rothenfelde die stärkste Offensive der Liga. Das bekam auch der SuS Buer beim 6:2-Erfolg am Freitagabend zu spüren.

Jan Stoppe brachte den SV Bad Rothenfelde früh in Führung und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich des SuS Buer durch Timp Pabst erneuerte er mit dem Treffer zum 2:1 die Führung seines Teams nach der Pause. Innerhalb von 25 Minuten baute der Gastgeber durch zwei Tore von Jonas Piwecki sowie weiteren Treffern durch Gerrit-Mikael Bewekenhorn und Nils Spohn seine Führung auf 6:1 aus. Durch ein unglückliches Eigentor kurz vor dem Ende gelang den Gästen noch eine Ergebniskosmetik. Am Ende ein unerwartet deutlicher Erfolg für den Aufsteiger der aktuell auf den dritten Tabellenplatz springt. Der SuS Buer liegt in der schiefen Tabelle knapp über dem Strich, spürt aber den Atem der Verfolger.

"Wir sind gut in die Partie gekommen und haben früh das 1:0 gemacht. Danach haben wir aber den Faden verloren und das 1:1 kassiert. Die zweite Halbzeit ist ähnlich wie die erste Halbzeit gestartet. Dann haben wir es aber geschafft, die zweite Halbzeit konsequent zu Ende zu spielen und unsere Chancen zu nutzen,“ freute sich Trainer Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde II) über starke Leistung seines Teams.

11 Spieler beim Treff in Rothenfelde, 12 Spieler kurz vorm Anpfiff. 2-3 Spieler, welche direkt aus dem Urlaub oder aus einer Verletzung kamen. Die Vorzeichen sahen nicht gut aus, aber trotzdem wollten wir versuchen es Rothenfelde schwer zu machen. In Halbzeit 1 geling dies auch in weiten Strecken mit Chancen auf beiden Seiten zur Führung, allerdings blieb es beim 1:1. in Halbzeit 2 ging Rothenfelde 2 wie auch in der ersten Halbzeit früh wieder in Führung, konnte dieser allerdings innerhalb weniger Minuten auf 4:1 ausbauen. Am Ende unter diesen Umständen eine absolute verdiente Niederlage, welche aber aufgrund der ersten Halbzeit nicht hätte so hoch ausfallen müssen," sagte uns Jan Blumenberg (SuS Buer) nach dem Spiel.

Wie gehts weiter?

Der SuS spielt in der kommenden englischen Woche am Mittwoch um 19.30 Uhr beim im Aufwind befindlichen SC Lüstringen. Am nächsten Freitag um 19.30 Uhr erwartet der SuS Buer den ambitionierten TuS Glane.

Am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr - im Fupa-Liveticker - trifft der SV Bad Rothenfelde im Heimspiel auf den TV Wellingholzhausen.