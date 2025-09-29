Tormaschine mit Stotterstart – Planegg düpiert Heilbrunn

Der SV Planegg-Krailling gewinnt klar in Bad Heilbrunn. Gegen den SV zeigt sich das Top-Team in bestechender Form und besonders torgefährlich.

Planegg – Der SV Planegg-Krailling hat den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga Süd gefestigt. Während Tabellenführer SC Olching den Drittplatzierten, die U23 des FC Deisenhofen, mit 3:1 besiegte, feierte der SVP einen 7:1-Erfolg beim SV Bad Heilbrunn und vergrößerte so den Abstand zu Deisenhofen auf fünf Punkte.

Die Partie des SVP war letztlich die erwartet klare Angelegenheit, von der angesichts der Bad Heilbrunner Verletzungsserie auszugehen war. „Ganz sicher war ich mir vorher aber nicht“, gestand Planeggs Trainer Pero Vidak . „Sie sind heimstark, in der letzten Saison haben wir dort 1:2 verloren.“

Und so begleiteten Vidak die Zweifel auch noch durch die Anfangsphase, in der die Gäste zwar völlig überlegen waren, aber den Ball trotz bester Chancen nicht im Tor unterbrachten. „Wir haben anfangs teilweise freistehend über das leere Tor geschossen. Man denkt dann schon kurz: Kann es sein, dass wir hier einfach nicht gewinnen können?“

In beiden Halbzeiten brauchten die Planegger eine gewisse Anlaufzeit, bevor sie dann gleich mehrfach zuschlugen. In der ersten Hälfte dauerte es bis zur 26. Minute, dann brach Planeggs zuverlässigster Torschütze Aleksandar Demonjic mit dem 1:0 für die Gäste den Bann. Eine Minute später und fünf Minuten später gleich noch einmal traf Aldin Ahmetovic. Dann war der Planegger Torhunger zunächst gestillt.

SVP-Coach Vidak rundum zufrieden

Auch im zweiten Durchgang betrug die Vorlaufzeit rund 25 Minuten, ehe es wieder Schlag auf Schlag ging. Mario Simic in der 70., Demonjic in der 76. per Foulelfmeter und der eingewechselte Stefan Mikerevic in der 77. Minute, bauten die Führung aus. Mit Adrijan Hasic traf noch ein weiterer Planegger Einwechselspieler (86.), bevor Tobias Schröfl noch der Ehrentreffer für die Gastgeber gelang.

Vidak war mit der Leistung seiner Mannschaft weitgehend zufrieden. „Wir haben nur etwas zu oft versucht, durch die Mitte vors Tor zu kommen“, stellte er fest. „Jeder bei uns will den finalen Pass spielen. Wenn wir es aber über außen versucht haben, sind wir öfter zum Abschluss gekommen.“