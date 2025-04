– Foto: SV Blau-Weiß Zorbau

Tormaschine des VfB Krieschow im Topduell gegen den 1. FC Magdeburg II NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 23. Spieltags Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Süd Zorbau Halberstadt Magdeburg II Auerbach + 12 weitere

Am 23. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd trifft der neue Tabellenführer 1. FC Magdeburg II im Topspiel auf den Vierten VfB 1921 Krieschow. Währenddessen kommt es in Halle zum Verfolgerduell mit dem Tabellenzweiten RSV Eintracht 1949. Im Tabellenkeller hofft der Ludwigsfelder FC im Heimspiel gegen Zorbau auf den zweiten Saisonsieg.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Sa., 05.04.2025, 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 PUSH

Rudolstadt (14.) kassierte zuletzt eine deutliche 2:5-Niederlage beim RSV Eintracht 1949. Union Sandersdorf (11.) holte zuletzt ein 0:0 gegen Germania Halberstadt, nachdem man zuvor mit 0:1 in Gera verloren hatte. Die Offensive der Sandersdorfer blieb damit in drei aufeinanderfolgenden Partien torlos. Das Hinspiel entschieden die Sachsen-Anhalter knapp mit 1:0 – Cedric Sponholz traf in der 40. Minute, während Rudolstadts Liam Floßmann in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz musste.

---

Sa., 05.04.2025, 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode Wernigerode Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 14:00 live PUSH

Wernigerode (13.) zeigte sich zuletzt torhungrig beim 5:2-Erfolg in Gera, bei dem unter anderem Nick Schmidt und Firas Romdhane trafen. In der Heimtabelle stehen die Harzer aber im unteren Drittel. Bischofswerda (7.) kam im letzten Spiel zuhause gegen Krieschow schwer unter die Räder und unterlag deutlich mit 1:5. Dabei kassierte man fünf Gegentore zwischen der 40. und 89. Minute. Das Hinspiel endete 2:2 – Bruno Schiemann und Tim Hoffmann trafen für den BFV, Kevin Hildach und Danny Wagner für die Gäste. ---

Sa., 05.04.2025, 14:00 Uhr SC Freital SC Freital BSG Wismut Gera Wismut Gera 14:00 PUSH

Freital (8.) setzte sich zuletzt mit 2:0 in Zorbau durch. In der Rückrunde hat sich die Defensive stabilisiert. Gera (12.) steht nach dem 2:5 gegen Wernigerode unter Druck – es war bereits die elfte Saisonniederlage. Das Hinspiel entschied Gera klar mit 3:0: Califo Balde, Tom Seidel und Shadrac-Don Futi erzielten die Treffer. ---

Ludwigsfelde (16.) erkämpfte sich zuletzt ein 2:2 beim FC Grimma. Zorbau (15.) verlor zu Hause mit 0:2 gegen Freital und blieb zum sechsten Mal in dieser Saison torlos. Im Hinspiel glich Zorbau durch ein spätes Elfmetertor von Joel Marks zum 1:1 aus. Benedikt Strauchmann traf in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg, nachdem Ello Amangoua die Gäste in Führung gebracht hatte. ---

Halle (3.) gewann gestern ein spektakuläres Spiel in Halberstadt mit 4:3. Dario Borval, Jegor Jagupov, Konrad Heinrich Korngiebel und Nils Morten Bolz trafen für die Saalestädter. Der RSV Eintracht 1949 (2.) feierte einen 5:2-Erfolg gegen Rudolstadt, bei dem fünf verschiedene Torschützen erfolgreich waren. Im Hinspiel setzte sich die Eintracht deutlich mit 4:0 durch – Halle war nach einer frühen Roten Karte gegen Exauce Bokunyungu fast die komplette Partie in Unterzahl. ---

So., 06.04.2025, 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen VfB Auerbach 1906 Auerbach 14:00 PUSH

Bautzen (9.) unterlag zuletzt knapp mit 2:3 beim neuen Tabellenführer 1. FC Magdeburg II. Nach einem 1:0 zur Pause glichen die Sachsen zwar zweimal aus, mussten sich aber am Ende durch ein spätes Tor von Stefan Korsch geschlagen geben. Auerbach (5.) holte gegen Halle mit einem späten Elfmeter von Amer Kadric noch ein 1:1. Im Hinspiel dominierte Auerbach mit 4:0 – Lucas Seidel erzielte alle vier Tore. ---

Krieschow (4.) feierte am letzten Spieltag einen eindrucksvollen 5:1-Auswärtssieg in Bischofswerda – Manuel Seibt und Andy Hebler trafen jeweils doppelt. Der 1. FC Magdeburg II (1.) eroberte mit einem 2:0 gegen Ludwigsfelde am Dienstagabend die Tabellenführung, Magnus Baars und Joonas Frenzel waren die Torschützen. Das Hinspiel gewann Magdeburg mit 2:1: Andy Hebler hatte Krieschow früh per Foulelfmeter in Führung gebracht, doch Elisio Widmann und Tarek Chahed drehten die Partie noch vor der Pause. Chahed vergab in der zweiten Halbzeit einen weiteren Strafstoß. ---

So., 06.04.2025, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt FC Grimma FC Grimma 14:00 PUSH