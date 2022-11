torloses Unentschieden zwischen dem SCW und RaPo

Am Ende des Spiels waren sich beide Mannschaften einig, das Spiel hätte eher 3:3 oder 4:1 oder 1:4 ausgehen müssen, als mit einem torlosen Unentschieden. Sowohl der SCW, als auch der FC Randerath/Porselen versiebten hochkarätige Chancen in großem Umfang.

Der FC RaPo kam direkt nach dem Anstoß bereits zu einer guten Schusschance aus 16 Metern und setzte direkt eine Duftmarke. Man merkte den beiden Mannschaften an, dass in den vergangenen Spiele wenig Selbstbewusstsein getankt wurde, vor allem bei Torabschlüssen war viel Pech im Spiel. In der 24. Minute hätte es dann 1:0 für die Gäste stehen müssen, nach scharfer Hereingabe von Daniel Seibert über Rechts trifft Jannis Schmitt aus drei Metern jedoch nur Marc Baltes im Tor des SCW. Danach kam der Sportclub zu guten Chancen, nach Zuspiel Florian Hülsenbusch verfehlt Lukas Pomp von spitzem Winkel das Tor aus acht Metern (31.). Anschließend kommt Dominik Bischoff zwei Mal frei im Randerather Strafraum zu Torschüssen, beide gingen jedoch knapp über das Tor.

Nach dem Seitenwechsel hatte die Wegberger Defensive mit der sehr tiefstehenden Sonne ordentlich zu kämpfen. Moritz Zohren vertendelt als letzter Mann den Ball, Jannis Schmidt kann frei aufs Tor laufen, sein Flachschuss konnte jedoch von Baltes entschärft werden (51). Sven Regens Freistoß aus Halbrechter Position gelangt abgefälscht zu Felix Strommenger, der vom linken Fünfer jedoch den Ball nicht im Tor unterbringen kann (53.). Im Aufbauspiel des SCW erneut ein Fauxpas, Dominik Bischoff rutscht auf dem Ball aus, dann geht es schnell, ein steiler Pass auf Jannis Schmitt, der umkurvt Baltes und schießt aufs leere Tor, der Ball geht jedoch nur ans Außennetz (59.). Großes Glück für den Sportclub. Ab Minute 70 war es dann wie auch in Hälfte eins wieder der SC, der dann die besseren Chancen bekam. Nach Zuspiel Ossenbrink auf Pomp, setzt der den Ball knapp am rechten Torpfosten vorbei. Die größte Chance auf ein SCW Tor hatte Jonas Ossenbrink, der nach abgefälschter Flanke von Fehmi Gjosha am Fünfmeterraum frei auftaucht, den Ball jedoch nur gegen den Pfosten schiebt (81.). Der umsichtige Kilian Baums pfeift nach 90 Minuten dann das Spiel ab, für beide Mannschaften war einiges drin, so endet die Partie torlos und mit einer Punkteteilung.