Torloses Unentschieden zum Abschluss der Hinrunde SV Hegnach spielt in der Frauen-Regionalliga beim TSV Jahn Calden 0:0.

Zum Abschluß der Vorrunde erkämpfte man sich auf schwer bespielbarem Rasen am Kaiserplatz in Nordhessen einen mehr als verdienten Punkt wobei auch ein Sieg möglich war. Schnell fand man sich zurecht und hatte Chancen. Eine Flanke von Silvana Arcangioli wurde zum Torschuß, doch TSV Torspielerin Jana Schiffhauer fing den Ball auf der Linie. Nach Flanke von Gina Rilling köpfte Arcangioli drüber. In der 12.Minute gelungene SVH Kombination, doch die Hereingabe von Sara Reichel versprang am 5m Raum etwas, so daß der Schuß von der freistehenden Silvana Arcangioli in die Wolken ging. Dann erste starke Aktion der TSV Spielführerin Arlene Rühmer, doch SVH Torspielerin Anke Langwisch klärte per Fußabwehr im Rauslaufen vor der nahenden Caldener Torjägerin Johanna Hildebrandt. Immer wieder setzte Rühmer die Akzente mit dynamischen Dribblings. So auch in der 18. als sie bis in den 5er ging, doch zum Glück abspielte und nicht den Abschluß suchte.

Gute Hegnacher Ansätze wurden dann mehrfach durch den Abseits winkenden Linienrichter gestoppt was nicht immer stimmte. Ein taktisches Foul an Amelie Schwahn am Mittelkreis blieb ohne Folgen für Calden. Mit der Einwechslung von Joy Castor kam nochmal neuer Schwung ins SVH Angriffsspiel. In der 60.Minute setzte sie sich durch ihre Hereingabe wurde eindeutig erkennbar mit dem ausgefahrenen Arm zur Ecke gelenkt. Zwar hatte es der Linienrichter gesehen, nur die Hauptschiedsrichterin nicht. Nach einem Freistoß von Silvana Arcangioli und Luftduell zwischen Schiffhauer,Isabel Schlipf und Sara Reichel konnte Calden den Ball noch von der Linie schlagen.

Eine Flanke von Joy Castor war einen Tick zu hoch für Sara Reichel, eine weitere Castor-Flanke köpfte Maike Bendfeld daneben. Fast das Tor des Monats in der 76.Minute, doch Sara Reichel donnerte aus vollem Lauf eine Flanke von Silvana Arcangioli volley hauchdünn über den Querbalken. Der TSV zwar mit gefälligen Kontern, aber im Abschluß letztlich heute zu harmlos bzw ungenau. Einen schnellen Hegnacher Überzahlkonter stoppte Arlene Rühmer mit einem taktischen Foul an Joy Castor auf Kosten einer gelben Karte. Die letzte Szene hatte der SVH, ein Kopfball von Isabel Schlipf klatschte nur an den Aussenpfosten. Letztlich nahm man den Zähler mit auf die weite Heimreise und freute sich auf alle Fälle über den starken 2. Platz nach der Vorrunde und das bereits 7.Spiel "Zu Null".



Es spielten: A.Langwisch, Janischowsky, Schlipf, Schwahn, Gajewski, Koch, Bendfeld, Arcangioli, Reichel, Rudolph (57. Joy Castor), Rilling (80. Ilic).

