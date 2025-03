Torloses Unentschieden in Senden zum Jahresauftakt

Schlussendlich stand ein unbefriedigendes Ergebnis durch das 0:0 bei der SGM Senden-Ay für unsere Farben fest. Das Auftaktspiel des Jahres wurde vom SC Staig dominant gestaltet und schon im 1. Durchgang hatte die Hille-Elf mehrmals die Möglichkeit in Führung zu gehen. Leider wurden die Torgelegenheiten teils unsauber zu Ende gespielt oder die kompakte Defensive der Hausherren war zur Stelle. So wurde torlos die Seiten gewechselt. Trotz Chancenplus und klarer Feldüberlegenheit der Staiger war der Kasten der SGM wie vernagelt und besonders im 2. Spielabschnitt kam der SC Staig mehrfach der Führung nahe. Teils toll vorgetragene Spielzüge wurde eben nicht im Tor untergebracht, wobei die Hausherren aufopferungsvoll und vielbeinig verteidigten. Auch der Torhüter der Gastgeber hatte einen Sahnetag und war schlichtweg unüberwindlich. Ob es Finn Annabring, Julian Rauner, Baran Eraslan oder der sehr emsige Nils Schacher es auf Tore versuchten, war immer ein Bein der SGM im Weg oder der herausragende Hüter jegliche Chancen vereitelte. Allerdings spielte unser SCS eine guten Fußball eben halt bis kurz vor dem SGM-Kasten. Die Hausherren an sich hatten zweimal Pech, als der Ball jeweils die Querlatte streifte, wobei der fast beschäftigungslose Manuel Fetzer nicht eingreifen musste/konnte. Es gibt eben mal so ein Spiel, wo wirklich das Tor einfach für unseren SC Staig nicht fallen wollte. Auch die letzte Möglichkeit in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt blieb ungenutzt und so war es ein gebrauchter Tag für die Hille-Elf und endete mit einer Punkteteilung, die eigentlich nur dem Gastgeber weiter hilft. Wohlgemerkt, die Hille-Elf war immer am Drücker und auch klar feldüberlegen, allerdings wollte einfach „das Runde nicht ins Eckige“. Ein besonderer Dank gehört dem Staiger Publikum, welche so zahlreich an der Bande stand und beide Spiele zu einem gefühlten Heimspiel machten.