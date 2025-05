Torloses Unentschieden in Gütersloh

Nach der 5:3 Niederlage aus der vergangenen Woche gegen Borussia Mönchengladbach, wollte die Erstvertretung von Vorwärts Spoho mit einem Sieg in Gütersloh den frühzeitigen Klassenerhalt aus eigener Hand sichern. In der Anfangsphase kontrollierten die Frauen von Vorwärts Spoho das Spiel, sie kamen jedoch zu wenig Torchancen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich insgesamt eine eher ereignisarme erste Hälfte mit wenigen Highlights. Vorwärts Spoho spielte das schönere Spiel. Gütersloh konnte sich nur selten in Abschlussposition bringen, sodass gefährliche Torchancen auf beiden Seiten Mangelware blieben. Das änderte sich kurz vor der Pause, denn Vorwärts Spoho kam nochmal zu einer guten Aktion. Nach einer Ecke, die zunächst durchrutschte, erkämpfte sich Hannah Lorbach stark den Ball, dribbelte durch ein paar Gegner durch und legte auf Jennifer Schlee ab, die schießt, aber der Schuss wird abgeblockt, woraufhin der Ball bei Gianna Rackow landete, die den Ball an den Pfosten setzte. Nach einem nächsten starken Angriff von Spoho und einem weiteren Abschluss ohne entscheidende Treffer, ging es in die Pause. Die ersten Minuten nach der Pause waren von vielen Ballverlusten auf beiden Seiten geprägt, wobei Spoho weiterhin leichte Vorteile hatte. Die Erstvertretung von Vorwärts Spoho verteidigte sehr rigoros, jedoch fehlten die Anschlüsse nach vorne. Im weiteren Verlauf hatte die zuvor eingewechselte Madlen Behrends noch eine gute Aktion, dabei konnte sie jedoch den Ball nicht vollständig kontrollieren und nach einer gefährlichen Ecke köpfte die ebenfalls kurz zuvor eingewechselte Luisa Hensel knapp neben das Tor. Im Mittelfeld gewann Spoho zunehmend mehr Zweikämpfe und setzte sich kämpferisch durch, doch die Abschlüsse wurden entweder geblockt oder fanden nicht den Weg aufs Tor. Ein gefährlicher Freistoß sorgte für eine weitere gute Torchance, die nicht verwertet wurde, jedoch wurde sie sowieso aufgrund einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. In der Schlussphase mobilisierte Vorwärts Spoho noch einmal alle Kräfte und kam zu ein paar Abschlüssen. Trotz großer Leidenschaft und einem aufopferungsvollen Kampf blieb ihnen der verdiente Treffer verwehrt – der Ball wollte einfach nicht ins Netz.Am Ende bleibt es bei einem torlosen Unentschieden, das dem Spielverlauf nicht ganz gerecht wird. Vorwärts Spoho war über weite Strecken die aktivere Mannschaft, belohnte sich jedoch nicht für ihren Aufwand.

Im nächsten Spiel trifft die Erstvertretung von Vorwärts Spoho in einem Heimspiel am kommenden Sonntag, den 18.05.2025 um 15:00 Uhr auf Fortuna Köln.