Torloses Unentschieden in Dielheim!

Am 10. Spieltag der Kreisliga Heidelberg ging es für die SG 1945 Dielheim mit dem nächsten Heimspiel weiter. Nach der Derbyniederlage in Rauenberg war auf dem Dielheimer Sportgelände der FC Dossenheim zu Gast. Beide Mannschaften stehen sich im nächsten Jahr im Pokalfinale gegenüber, weshalb alle schon gespannt waren, wie der Spielverlauf in der Liga sein wird.

Die SG wollte zunächst etwas tiefer stehen und in der Defensive nichts anbrennen lassen. Ähnlich ging es dem FC, die mit nur 9 Gegentoren die beste Abwehr der Liga stellt. Gegen das Offensivbollwerk der SG war volle Konzentration gefragt. Beide Teams tasteten sich zunächst ab und das Spiel fand überwiegend im Mittelfeld statt. Torchancen gab es auf beiden Seiten nicht viele, da die Defensivreihen sehr kompakt standen. Dielheim hatte zwar über den gesamten Spielverlauf gesehen, mehr Aktionen in der Offensive, allerdings wollte diesmal die Kugel nicht ins Tor. Die Gäste dagegen waren mit vielen langen Bällen unterwegs, die aber meist von der SG-Defensive abgewehrt wurden. Am Ende war es ein typisches 0:0 Spiel, was nach dem Schlusspfiff auch den Endstand widerspiegelte. Somit teilten sich beide Mannschaften die Punkte.