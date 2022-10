Torloses Topspiel und wichtige Punkte im Abstiegskampf

Dodesheide und Lechtingen trennen sich torlos, Lüstringen sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf, Wallenhorst kann Patzer nicht nutzen.

SSC Dodesheide - Sportfreunde Lechtingen 0:0 (0:0)

Trotz 65 Minute Überzahl kommt Dodesheide auf heimischem Kunstrasen nicht über ein torloses Unentschieden gegen die Sportfreunde hinaus. Niemann auf Lechtinger Seite war es, der nach bereits 25 Minuten von Schiedsrichter Florian Hotfilter für eine Notbremse außerhalb des Strafraums vom Platz gestellt wurde. Zuvor kam Nieberg ebenfalls im Trikot der Sportfreunde nach 20 Minuten zum ersten gefährlichen Abschluss, fand seinen Meister aber in SSC Torhüter Wienholt. Auch nach einer halben Stunde klärte Wienholt erneut gegen Gästestürmer Plümer und bewahrte seine Mannschaft zum dortigen Zeitpunkt trotz Überzahl vor dem Rückstand. In der zweiten Halbzeit stellten sich die klaren Torchancen jedoch auf die Seite von Dodesheide. Vorallem in der Schlussphase war es der eingewechselte Adler, welcher frei vor Gästekeeper Ihlenburg scheiterte und Schubert, welcher aus halb linker Position innerhalb des Strafraums knapp rechts vergab.

Ein Unentschieden von welchem keiner außer die Konkurrenten der Topteams wirklich profitiert. Gesmold bleibt damit punktgleich mit Dodesheide Tabellenführer, gefolgt von Lechtingen mit einem Punkt weniger. Der Aufsteiger aus Venne rückt durch einen 1:3 Erfolg auswärts in Kalkriese dichter an die Spitze ran, hat bei momentanen 23 Punkten allerdings ein Spiel mehr als die drei vorherig genannten Teams oben. Sowohl für Dodesheide als auch für Lechtingen geht es am kommenden Sonntag zuhause weiter. Dort wird auf SSC Seite die Eintracht aus Rulle begrüßt und bei den Sportfreunden der SC Rieste empfangen.

SV Bad Laer - SC Lüstringen 1:4 (1:1)