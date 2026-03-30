Torloses Topspiel im Werpeloher Wind von Kai Hermes · Heute, 15:28 Uhr · 0 Leser

Auswärts in Werpeloh trat der SV Neubörger zum absoluten Topspiel an, das sogar von einem ems.tv-Kamerateam begleitet wurde. In einer unspektakulären und ausgeglichenen ersten Hälfte hatten die Hausherren vor dem Abpfiff zwei nennenswerte, gefährliche Torabschlüsse. Bei starkem Wind und ungünstigen Platzverhältnissen wurde den Zuschauern jedoch nicht viel geboten.

Im Verlauf der zweiten Halbzeit übernahm der SVN die Spielkontrolle, konnte aber wenige gefährliche Torchancen kreieren. In der 71. Spielminute beförderte Moritz Kerßens einen Abpraller aus kurzer Distanz über das Gehäuse von Lars Stephan Sievers - die beste Torgelegenheit des Spiels. In der dritten Minute der Nachspielzeit forderte der SVN einen Strafstoß für einen grenzwertigen Einsatz gegen Guyhermann Kouassi, der aber verwehrt blieb. Somit blieb das Spiel nicht nur trostlos, sondern auch torlos, was dem SVN deutlich mehr nützt als den Hausherren aus Werpeloh, die sich als Verfolger wohl mit einem Sieg noch Hoffnungen auf eine Aufholjagd hätten machen können.