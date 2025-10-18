Torloses Topspiel, Adliswil rückt weiter vor und Urdorf verpasst Sieg

Spiel gedreht und Gegner tabellarisch überholt Tabellarisch trennten den FC Horgen und den FC Adliswil vor der Partie lediglich drei Punkte. Während das Heimteam mit auf dem 6. Zwischenrang platziert ist, liegen die Gäste einen Zähler über dem Strich auf dem 11. Platz. Dem Heimteam gelang der bessere Start und die Führung durch Felipe Nussbaumer in der 25. Minute. Adliswil wusste noch vor der Pause zu reagieren und konnte durch Fabio Eid zum 1:1 ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gäste für den nächsten Treffer verantwortlich. Erneut reüssierte Fabio Eid und stellte auf 1:2. Der FCA entschied die Partie vollends mit einem Doppelschlag zwischen der 66. und 69. Minute. Francesco De Nitti und Marco Sousa sorgten für einen klaren 1:4-Auswärtserfolg. Mit dem Sieg überholt Adliswil die Horgner in der Tabelle und rückt auf den 6. Rang vor.

Rote Karte kostet Sieg

Kellerduell im Limmattal. Schlusslicht FC Urdorf empfing mit dem FC Unterstrass den Zwölften der Liga. Beide Teams stehen nach acht Spieltagen erst bei einem Saisonsieg. Urdorf setzte nach der 7:1-Dusche gegen Leader Wädenswil vom vergangenen Spieltag auf Wiedergutmachung. Zur Pause waren die Gastgeber diesbezüglich auf Kurs. Dominik Sommer brachte seine Farben in der 41. Minute in Führung. Mit 1:0 ging es dann auch in die Kabinen.



Der zweite Durchgang begann mit einem Paukenschlag und einer glatten roten Karte für Urdorfs Bryan Wirth. Das Heimteam damit eine komplette Halbzeit in numerischer Unterzahl. Die Chance für Unterstrass in die Partie zurückzukommen und dem Spielstand eine Wendung zu geben. Doch die nächste Grosschance hatte 1:0-Schütze Sommer in der 59. Minute. Urdorfs Stürmer scheiterte aber am Aluminium. In der 63. Minute nutzte Unterstrass seine Überzahl und Marcel Huber traf zum Ausgleich. Dabei blieb es bis zum Abpfiff.



Damit warten beide Mannschaften weiter auf den zweiten Saisonsieg und können sich nicht aus dem Tabellenkeller hieven. Urdorf behält zudem die Rote Laterne.



Nullnummer im Topspiel

Spitzenspiel im Heuried. Im FCW-Duell traf der FC Wiedikon (4.) auf Tabellenführer FC Wädenswil. Die erste Hälfte war von Taktik geprägt und Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Die beiden Teams neutralisierten sich weitgehends und somit ging es standesgemäss mit 0:0 in die Pause.



Auch in der zweiten Halbzeit wollten keine Treffer fallen und so mutierte das Topspiel zur Nullnummer. Die Teams verbleiben auf ihren jeweiligen Plätzen, wobei Wädenswil noch von Oetwil als Leader abgelöst werden könnte.



