Torloses Test-Remis des TSV Langquaid

0:0 gegen Klassenkollegen aus Hainsacker --- Waren es bei den bisherigen vier Testspielen des TSV Langquaid immer mindestens vier Tore, die den Zuschauern geboten wurden, so mussten diese diesmal mit "Magerkost" zufrieden sein. Doch beide Teams schenkten sich vom Anpfiff bis zum Schlusspiff des großzügig und gut leitenden Schiedsrichters Jakob Risse nichts und kämpften mit Tempo und Biss um jeden Quadratzentimeter des Naturrasens, auf den manche Fehler zurückzuführen waren.

Anders verlief dann der zweite Durchgang, in dem sich vor allem die Hausherren einige erfolgversprechende Chancen erspielten, ohne auch nur eine davon zu nutzen. Die erste torgefährliche Annäherung verzeichneten freilich die Oberpfälzer in der 52. Minute, doch Bastian Brandl schoss aus zwölf Metern am von David Meißner fehlerlos gehüteten Gehäuse vorbei.

Die erste Halbzeit auf dem Schulsportplatz glich einem intensiven Abnutzungskampf, in dem sich die beiden Bezirksligisten auf Augenhöhe begegneten und die Abwehrreihen den Offensivkräften kaum Tormöglichkeiten erlaubten.

Nach einer Stunde erarbeitete sich die Eisenschenk-Truppe ein Übergewicht und hatte bei einem halben Dutzend guter Möglichkeiten den Siegtreffer vor Augen. So in der 63. Minute bei einem Kopfball von Markus Weiherer nach einer Maßflanke von Leon Schlegel und eine Minute später, als Jonas Brunner - bestens bedienst von Kevin Kandsperger - die Kugel nicht an Schlussmann David Morgenschweis vorbeibrachte. Nach 75 Minuten zeigte sich der Gäste-Goalie gegen Alex Santander Munoz auf dem Posten und nach einer weiteren Zeigerumdrehung spitzelt Markus Weiherer das Leder am "kurzen" Pfosten vorbei. Dann hatte erneut Markus Weiherer den Führungstreffer auf dem Fuß, als er freistehend nach feinem Zuspiel von Kevin Kandsperger den Ball über die Querlatte jagte. Die letzte Chance eröffnete sich Jonas Brunner in der 82. Minute, aber bei dessen 14-Meter-Flachschuss war der SpVgg-Keeper rechtzeitig unten und sicherte seinen Mannen den Teilerfolg.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Das war heute über weite Strecken zähe Kost, wobei meine Elf zu wenig offensive Durchschlagskraft entwickelte. Defensiv traten wir heute geordneter als zuletzt auf, unser Aufbauspiel war allerdings zu statisch, zu ausrechenbar und manchmal auch von Stockfehlern begleitet. Nach den vergangenen Partien wissen wir nun alle, woran wir im spanischen Trainingslager zu arbeiten haben."

TSV Langquaid: David Meissner - Stefan Schauer (46. Luka Vukovic), Christian Ludwig (46. Christoph Blabl), Patrick Slodarz (79. Korbinian Köppel), Leon Schlegel, Liridon Haljimi, Dennis Kandsperger, Marvin Lang (61. Markus Weiherer), Kevin Kandsperger, Jonas Brunner, Alex Santander Muñoz - Trainer: Matthias Eisenschenk

SpVgg Hainsacker: David Morgenschweis - Michael Waller, Andreas Hammerl, Dominik Glötzl, Denis Vavricka, Nicolas Perottoni, Tobias Miksch, Bastian Brandl (0. Youssef Hamzaoui), Gabriel Rutz, Robin Peter, Simon Krause (0. Christoph Gleißl) - Trainer: Jürgen Schneider

Schiedsrichter: Jakob Risse (SV Niederleierndorf) - Zuschauer: 50



