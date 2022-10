Torloses Remis zwischen TSG II und Basara II

Im Spiel der beiden 2. Mannschaften der TSG Bretzenheim und von Basara war es in der ersten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor, und zwar auf das von Basara Keeper Kosuke Koyanagi. Bretzenheim erspielte sich Chance auf Chance gegen einen tief stehenden Gegner, doch fand der Ball den Weg einfach nicht ins Tor. Teilweise war es Pech mit 2 Pfostentreffern, zumeist aber fehlende Kaltschnäuzigkeit, dass die TSG Bretzenheim ohne Treffer in die Halbzeit ging.

In der 2. Halbzeit kam Basara viel besser ins Spiel, es entwickelte sich nun ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Es schien aber so, dass an diesem Tage beide Mannschaften noch länger hätten spielen können, ohne dass ein Tor gefallen wäre. So geht am Ende das Remis vielleicht in Ordnung, obwohl die TSG über die gesamte Spielzeit gesehen mehr Spielanteile hatte.