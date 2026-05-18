Torloses Remis zwischen Pfedelbach und Sindringen/Ernsbach

– Foto: Marc Hofacker

Der TSV Pfedelbach spielte am 27. Spieltag der Bezirksliga Franken gegen die SG Sindringen/Ernsbach 0:0 Unentschieden. Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

Torloses Remis im Derby

In einem zähen Bezirksligaspiel, in dem es um nichts mehr ging trennten sich beide Mannschaften 0:0 Unentschieden.

In der 21. Minute bekam Jann Baust im Strafraum den Ball und wurde von den Beinen geholt, ein Ball wurde von den Gästen aber nicht gespielt. Glück für die SGSE, dass der Schiri hier keinen Elfmeter pfiff.

Die beste Chance in Halbzeit eins hatten die Gäste. Eine Flanke von links kam in die Mitte und dort stand Endreß frei und schoss direkt aufs Tor. Hannes Fischle im Pfedelbacher Tor glänzte mit einer sensationellen Parade zur Ecke, die der Schiedsrichter nicht mehr ausführen ließ und zur Halbzeit pfiff.

In Halbzeit zwei stellte der Schiedsrichter dann Luka Barbir in der 65. Minute mit Gelbrot vom Platz. Pfedelbach ab jetzt mit einem Mann weniger.

Zwei Minuten vor Schluss hatte dann Pascal Steigauf die Riesenchance Pfedelbach in Führung zu köpfen. Jonas Göhner bekam den Ball auf rechts, setzte sich gegen Winkler durch und flankte butterweich an den zweiten Pfosten und dort köpfte Steigauf den Ball über das Tor.

Am Ende ein torloses Unentschieden in einer chancenarmen Partie.

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Jens Schmidgall, Nico Hütter, Mattia Frank (72. Mario Lösch), Fabian Großer, Pascal Steigauf, Sergen Uzuner, Luka Michael Barbir, Albin Salihu (78. Nicolas Baur), Jann Baust, Jonas Göhner - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

SG Sindringen/Ernsbach: Tobias Kropf, Julian Winkler, Marlon Roth, Tim Maier, Lukas Fluhrer, Lukas Endreß, Robin Winkler, Fabian Kollmar, Friedmar Sütterlin (72. Kevin Heupel), Fabio Roth (82. Marvin Metzger), Ilja Klein - Trainer: Michael Lieb



Besonder Vorkomnisse:

Gelb-Rot: Luka Michael Barbir (65./TSV Pfedelbach/Unsportlichkeit)

Schiedsrichterin: Pascal Martin (Bretzfeld)

Zuschauer: 150

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-sg-sindringenernsbach-m1-260517

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-sg-sindringen-ernsbach-562426

Videos vom Spiel:

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-sg-sindringenernsbach-14190955-224853

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Bericht auf FuPa vom 17.05.2025:

https://www.fupa.net/news/fc-union-jubelt-ganz-spaet-aramaeer-heilbronn-rettet-remis-3180265

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-sg-sindringen-ernsbach/-/spiel/02TNK282NC000000VS5489BUVSSD35NB#!/

Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-14-heft-gegen-sg-sindringen-ernsbach-und-tsv-kupferzell-2

Vorschau:

Bereits am kommenden Samstag, den 23.05.2026 um 15.30 Uhr spielen wir auswärts beim SV Wachbach.

Ein Vorbericht folgt zu Beginn der Woche.