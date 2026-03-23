Torloses Remis zwischen Ahrensburg und Ratzeburg SSC Hagen Ahrensburg holt Punkt im ausgeglichenen Spiel – mögliche Elfmeterszene kurz vor Schluss bleibt ohne Pfiff. von ck · Heute, 07:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von F

Der SSC Hagen Ahrensburg und der Ratzeburger SV haben sich am 23. Spieltag der Landesliga Holstein mit einem 0:0 getrennt. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie verpassten beide Teams ihre Möglichkeiten, sodass es letztlich bei einer gerechten Punkteteilung blieb.

Beide Mannschaften starteten mit viel Ballzirkulation und suchten über die Mittelfeldzone den Zugriff auf das Spiel. Der SSC Hagen Ahrensburg kam dabei zunächst besser in die Partie und erspielte sich in den ersten zwanzig Minuten mehrere gute Möglichkeiten. In der Folge übernahm jedoch der Ratzeburger SV zunehmend die Kontrolle und setzte die Gastgeber unter Druck. Ahrensburg hatte in dieser Phase Probleme, gewonnene Bälle sauber zu behaupten und verlor sie zu schnell wieder. Dennoch blieben auch die Gäste im Abschluss ohne Erfolg. Die größte Chance der ersten Halbzeit vereitelte Henrik Dierk mit einer starken Parade.

Offene zweite Halbzeit ohne entscheidenden Moment Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch ohne klare Dominanz. Beide Teams kamen zu vereinzelten Offensivaktionen, doch die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte. Die beste Gelegenheit des Spiels hatte der eingewechselte Tolga Can James Dogan kurz vor Schluss. Er setzte sich stark gegen mehrere Gegenspieler durch, wurde im Strafraum gestoppt – ein möglicher Elfmeterpfiff blieb jedoch aus. Auch eine anschließende Standardsituation brachte nicht den erhofften Durchbruch.