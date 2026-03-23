Torloses Remis zwischen Ahrensburg und Ratzeburg

Der SSC Hagen Ahrensburg und der Ratzeburger SV haben sich am 23. Spieltag der Landesliga Holstein mit einem 0:0 getrennt. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie verpassten beide Teams ihre Möglichkeiten, sodass es letztlich bei einer gerechten Punkteteilung blieb.
Beide Mannschaften starteten mit viel Ballzirkulation und suchten über die Mittelfeldzone den Zugriff auf das Spiel. Der SSC Hagen Ahrensburg kam dabei zunächst besser in die Partie und erspielte sich in den ersten zwanzig Minuten mehrere gute Möglichkeiten.
In der Folge übernahm jedoch der Ratzeburger SV zunehmend die Kontrolle und setzte die Gastgeber unter Druck. Ahrensburg hatte in dieser Phase Probleme, gewonnene Bälle sauber zu behaupten und verlor sie zu schnell wieder. Dennoch blieben auch die Gäste im Abschluss ohne Erfolg. Die größte Chance der ersten Halbzeit vereitelte Henrik Dierk mit einer starken Parade.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch ohne klare Dominanz. Beide Teams kamen zu vereinzelten Offensivaktionen, doch die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte.
Die beste Gelegenheit des Spiels hatte der eingewechselte Tolga Can James Dogan kurz vor Schluss. Er setzte sich stark gegen mehrere Gegenspieler durch, wurde im Strafraum gestoppt – ein möglicher Elfmeterpfiff blieb jedoch aus. Auch eine anschließende Standardsituation brachte nicht den erhofften Durchbruch.
Trainer Aydin Taneli ordnete die Partie sachlich ein: „In den ersten zwanzig Minuten hatten wir gute Möglichkeiten, danach hat Ratzeburg das Spiel übernommen. In der zweiten Halbzeit war es ausgeglichen. Den Lucky Punch konnten wir nicht setzen.“
Gleichzeitig sah er Verbesserungspotenzial im Ballbesitzspiel: „Wir müssen die Bälle nach Ballgewinn besser sichern und nicht so schnell wieder hergeben.“
Nach der späten Niederlage in Todesfelde konnte der SSC Hagen Ahrensburg zumindest wieder punkten. „Wir sind glücklich, dass wir wieder gepunktet haben. Das ist das Wichtigste“, so Taneli.
In der Tabelle bleibt Ahrensburg mit nun 32 Punkten auf Rang sechs und hält Anschluss an das obere Mittelfeld. Der Ratzeburger SV steht mit 23 Punkten weiterhin im unteren Tabellenbereich.
SSC Hagen Ahrensburg – Ratzeburger SV 0:0
SSC Hagen Ahrensburg: Henrik Dierk, David Kyas, Christopher Herklotz, Alexander Kordys, Hannes Gregor Kretzschmar (80. Jirko Kroening Nöthling), Leo Zerbe, Kent Wienholtz, Julius Frederic Daniel Schneider (73. Tolga Can James Dogan), Jurek Keller, Raphael Reifschneider (60. Marc Misselhorn), Niklas Broszio - Trainer: Aydin Taneli
Ratzeburger SV: Lukas Meßfeldt, Lennart Jacobsen, Yanneck Holst, Jannik Edler, Jonah Lubenow (62. Paul Luca Benke), Lennart Herrmann, Michael Meier, Sören Todt (87. Pelle Vogel), Siar Lukas Monaim, Lucas Sebastian Molter, Sven Knuth (72. Andreas Paulsen) - Trainer: Bernd Todt
Schiedsrichter: Lukas Klingelhöfer
Tore: keine Tore