Torloses Remis zum Start

Vom Anpfiff weg entwickelte sich eine intensive Partie vor knapp 600 Zuschauer, beide Mannschaften legten nach einer Viertelstunde ihre Anfangsnervosität ab, im Passspiel war zum Start der Saison noch ein wenig Sand im Getriebe. Aus einigen Umschaltmomenten, konnten beide Offensiven kein Kapital schlagen. In der 17. Minute hatte Theo Politakis mit einem abgefälschten Schuss aus knapp 20m-Torentfernung die erste große Gelegenheit der Partie, FSV-Keeper Kinzig klärte jedoch stark zur Seite. Beim anschließenden Eckball hatte Roman Hauk eine sehr gute Kopfballchance, sein Versuch zischte aber am kurzen Pfosten vorbei (18.). Die Mainzer hatten durch König eine gute Angriffsaktion, der Offensivmann tankte sich gegen drei Gegenspieler durch, sein Versuch von der Strafraumkante flog am Walldorfer Kasten vorbei (28.). In der 33. Minute lag der Ball zum zweiten Mal im Tor von Mario Schragl, doch Schiri Schandry entschied beide Mal knapp auf abseits. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Unverändert kamen beide Mannschaften auf das Spielfeld zurück. Maroudis gab nach einem Mainzer Ballverlust den ersten Warnschuss des zweiten Spielabschnittes ab (54.). Im weiteren Verlauf spielte sich die Partie zumeist zwischen den beiden Strafräumen ab, nach einem Kopfballduell musste Emilian Lässig mit einer Platzwunde frühzeitig raus, für ihn kam Lennart Grimmer in die Partie (65.). Kurz darauf dezimierten sich die Hausherren, nach einem taktischen Foul im Mittelfeld sah Amann die zweite Gelbe Karte, in den letzten zwanzig Minuten spielte Mainz fortan in Unterzahl. Der FCA hatte in der Schlussphase zwar viel Ballbesitz, aber eine Hundertprozentige sollte nicht mehr herausspringen. Die größte Chance zum vermeintlichen Lucky Punch hatten die Rheinhessen kurz vor Schluss durch den eingewechselten Moreno Fell, der mit seinem Schuss aus spitzem Winkel am stark reagierenden Schragl scheiterte (90.+2).

Benjamin Hoffmann, Trainer FSV Mainz 05 II: "In der ersten Halbzeit fand ich uns gut. Gerade wenn man die ersten zwainzig Minuten nimmt, hätten wir die Möglichkeiten gehabt, in Führung zu gehen. Insgesamt hat uns in der Offensive in dieser Phase leider das Erfolgserlebnis gefehlt. Was mir sehr gut gefallen hat, und daran haben wir sechs Wochen lang auch wirklich hart gearbeitet, war unsere Defensivarbeit in Unterzahl. Bis auf eine Aktion und ein paar Halbfeldflanken kann ich mich an keine brenzligen Situationen des Gegners erinnern. Die Aufopferungsbereitschaft war bei den Jungs auf jeden Fall vorhanden, da können wir uns überhaupt nichts vorwerfen. Wir haben aber gesehen, dass wir an der Spritzigkeit arbeiten müssen. Am Ende wäre es natürlich überragend gewesen, wenn Fabio Moreno Fell noch den Lucky Punch gesetzt hätte."

Andreas Schön, Cheftrainer FCA Walldorf: "In der ersten Halbzeit hatten wir ein paar Mal Glück, weil wir beim Vorne draufgehen zu spät dran waren. Die Mainzer haben sich mit viel Tempo einige Male sehr gut durchgesetzt. In der zweiten Halbzeit waren wir besser, haben gut gedrückt und viel Ballbesitz. Leider konnten wir uns in Überzahl gegen eine dann tiefstehende Mannschaft keine großen Torchancen erspielen, daran müssen wir in den nächsten Wochen arbeiten."

Frank Fürniß, Geschäftsführer Sport: "Wir nehmen den Punkt gerne mit, darauf lässt sich aufbauen. Wir hatten über weite Strecken des Spiels mehr Ballbesitz, im Spiel nach vorne müssen wir noch entschlossener werden und an unserer Durchschlagskraft arbeiten. Wir standen solide, das ist wichtig, wir wollen so wenig wie möglich Gegentore bekommen, wir haben zu Null gespielt, das nehmen wir positiv mit."

Ausblick:

Am Dienstag (5. August) steigt Walldorf in den diesjährigen BFV-Pokalwettbewerb ein, um 18 Uhr tritt man in der 3. Runde beim Verbandsligisten und letztjährigen Finalisten 1. FC Mühlhausen an. In der Regionalliga geht es am nächsten Samstag (9. August) weiter mit dem Heimspiel gegen den Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach, der durch einen fulminanten 6:1-Heimsieg gegen die TSG Balingen an der Tabellenspitze nach dem 1. Spieltag steht.