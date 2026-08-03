Torloses Remis: Palzing vergibt gegen den ASV Dachau Topchancen

Nah dran am ersten Bezirksliga-Dreier gegen den ASV Dachau waren die Palzinger um Ivan Rakonic (am Ball). – Foto: Lehmann

Die Palzinger wollten nach dem 1:1 zum Saisonauftakt in Allershausen auch gegen Dachau unbesiegt bleiben und – noch besser – im fünften Bezirksliga-Duell mit dem ASV erstmals gewinnen. Auf der anderen Seite reisten die Dachauer Fußballer nach dem Umbruch mit dem Ziel an, zumindest nicht zu verlieren. Der Start der Gäste war noch solide, doch mit zunehmender Spieldauer zeigte sich, dass wichtige Akteure fehlen. So kam unter anderem Noah Niemann zu seinem ersten Bezirksliga-Einsatz. Es zeigte sich allerdings auch: Das ASV-Team ist noch nicht eingespielt.

In einer Bezirksliga-Partie auf überschaubarem Niveau haben sich der SVA Palzing und der ASV Dachau 0:0 getrennt und damit jeweils einen Zähler mitgenommen. Die Palzinger Fußballer waren ihrem ersten Saisonsieg jedoch näher als der ASV dem Sechs-Punkte-Start. Am Ende blieben beide Teams auch nach dem zweiten Spieltag ungeschlagen.

Die Palzinger demonstrierten, dass sie einen Schritt weiter sind – wenn auch nach weniger Wechseln in der Sommerpause. Das merkte man bereits vor dem Seitentausch, als sich der SVA gute Möglichkeiten erspielte. Die beste hatte Laurentino Contu, der aber am glänzend aufgelegten Stefan Fängewisch scheiterte. Es sollte nicht die letzte Großtat des ASV-Torhüters bleiben – wohl aber die größte Chance vor der Pause. Torlos ging es in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit übernahm der SVA Palzing dann die Kontrolle. Die Gastgeber waren bei großer Hitze entschlossener. Und während die Dachauer Offensive kaum Akzente setzen konnte, erspielten sich die Ampertaler mehrere hochkarätige Möglichkeiten: Petar Perkovic hatte gleich zwei Topchancen, fand aber im starken Fängewisch seinen Meister. Darüber hinaus verpassten Philipp Götz und Marcel Radlmaier per Kopf den Siegtreffer. Auf der Gegenseite hatte Joel Arthur die beste ASV-Gelegenheit, doch Mateja Kostic parierte ebenfalls stark. So blieb das 0:0 auch ein Duell der Torhüter.

Palzing trauerte zwei verlorenen Punkten nach, freute sich aber dennoch über den Trend. „Ich nehme viel Positives mit. Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, war absolut in Ordnung. Wenn wir so weitermachen und unsere Chancen künftig konsequenter nutzen, dann werden wir unsere Punkte auch holen“, sagte SVA-Trainer Enes Mehmedovic nach der Partie. Die nächste Gelegenheit bietet das Auswärtsmatch am kommenden Freitag beim TSV Rohrbach.