Torloses Remis nach intensivem Duell in Uelsen

Im Duell zwischen dem SV Olympia Uelsen und dem Krusenbuscher SV gab es am Wochenende keinen Sieger. Beim 0:0 in der Frauen-Landesliga Weser-Ems standen vor allem Einsatz und Defensivarbeit im Vordergrund.

„Es war ein typisches 0:0-Spiel“, ordnete Uelsens Trainer Mathias Hendriks die Begegnung ein. Tatsächlich blieben klare Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. „Das Spiel hatte wenig Abschlüsse. Wenn man mal durchgebrochen war, waren beide Torhüterinnen immer zur Stelle“, so Hendriks weiter.

Die beste Möglichkeit der Partie vergaben die Gastgeberinnen in der ersten Halbzeit. „So auch leider in der 1. Halbzeit, als Esther Brokamp einen Elfmeter verschossen hatte“, berichtete der Trainer. Insgesamt war es eine intensiv geführte Partie mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. „Es war ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir haben leider nicht richtig das umsetzen können, wie wir es uns vorgestellt hatten. Krusenbusch war immer in den Zweikämpfen und hat es uns sehr schwer gemacht“, erklärte Hendriks.

So blieb es am Ende bei einem torlosen Remis, das den Spielverlauf widerspiegelte. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, ohne sich entscheidende Vorteile zu erarbeiten.

Für Uelsen geht der Blick bereits nach vorne. „Am Mittwoch wartet mit Osnabrück der nächste Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. In Osnabrück um 20 Uhr wird es ein ähnliches Spiel“, sagte Hendriks. Die Zielsetzung ist klar formuliert: „Wir wollen die drei Punkte mitnehmen und das abrufen, was wir können – mit einer überzeugenden Mannschaftsleistung und dem klaren Ziel vor Augen.“

Dabei reist das Team mit Selbstvertrauen an. „Wir sind sehr gut besetzt und fahren mit einer breiten Brust nach Osnabrück – wir sind schließlich seit acht Spielen ungeschlagen“, betonte der Trainer.