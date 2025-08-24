Torloses Remis in Zwickau

FCC-Trainer Volkan Uluc vertraute dabei der gleichen Startelf wie in den ersten drei Saisonspielen und musste in den ersten Minuten der Partie einige Male tief durchatmen. Denn die ersten Möglichkeiten erarbeitete sich die Mannschaft von Rico Schmitt, die zuerst Pilger - der am starken Marius Liesegang scheiterte - und dann Sonny Ziemer, dessen Kopfball Maxim Hessel auf der Linie rettete (4./5.), liegenließen. Wenig später fand eine Flanke von Senkbeil Lukas Eixler, dessen Kopfball aber ebenso am Tor vorbeiging (6.) wie fünf Minuten später von Zwickaus Pilger (11.). Diese druckvolle Anfangsphase der Zwickauer beruhigte der FCC aber mit zunehmender Spieldauer, der immer mehr Sicherheit in seinen Aktionen fand und spätestens ab Mitte des ersten Spielabschnitts die Partie dominierte - und dies bis zum Abpfiff tun sollte. Die erste Jenaer Möglichkeit hatte Kevin Lankford nach toller Vorarbeit des agilen Alexander Prokopenko und des gewohnt zweikampfstarken Justin Schau auf dem Fuß. Doch dessen Schuss aus zentraler Position landete direkt in den Armen von FSV-Keeper Hiemann (15.), der auch eine Minute später bei einem Schuss von Manassé Eshele zur Stelle war. Zwickau zog sich nun tief in die eigene Hälfte zurück und lauerte auf Umschaltmomente, von denen sich nur wenige boten. Der FCC dominierte das Spiel, der durch Sören Reddemann (42.) kurz vor der Pause eine weitere gute Möglichkeit hatte, als dessen Schuss noch von Zwickaus Sonny Ziemer geblockt wurde. So blieb es beim 0:0, das angesichts der Chancenverhältnisse in Ordnung ging, allerdings auch mit Blick auf die Spielanteile schmeichelhaft für den FSV war.

Der FCC kam so aus der Kabine, wie er in in sie hineinging - druckvoll und dominant. In der 54. Spielminute kulminierte das Spiel emotional, als Maxim Hessel, der deutlich im Zwickauer Strafraum gefoult wurde, der fällige Elfmeter versagt blieb. Statt des Pfiffes für den FCC gab es für Maxim Hessel eine von vier gelben Karten. Jena blieb am Drücker, schnürte die Zwickauer tief in der eigenen Hälfte ein, aber das Tor wollte nicht fallen - weder nach einer Stunde Spielzeit durch Alexander Prokopenko und auch nicht eine Viertelstunde vor Spielende, als Nils Butzen denkbar knapp am Pfosten vorbeischoss. Und auch nach einem Eckball von Alexander Prokopenko, als Maxim Hessel mit dem Kopf zur Stelle war, rauschte dieser denkbar knapp am langen Pfosten vorbei. In den Schlussminuten wurde es hektisch. Von Zwickau war eigentlich nichts zu sehen, aber in der 81. Minute hatte der FSV durch Veron Dobrawa eine Großchance, die jedoch der wiederholt glänzend reagierende Liesegang entschärfen konnte. In der Nachspielzeit dann die größte Chance des Spiels - für den FCC. Nach einem Konter flankte Eshele zu Jona Kratzenberg, der - anstatt selbst zu schießen - auf den mitgelaufenen Marcel Hoppe passte. Doch dessen Schussversuch verhinderte Zwickaus Nick Breitenbücher, der damit den Westsachsen das Unentschieden rettete.