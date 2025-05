Torloses Remis in Wasser

Die SG war direkt von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, frühes Pressing in des Gegners Hälfte und scharfes Passspiel in den eigenen Reihen machten es den Weisweilern schwer selbst Angriffe aufzuziehen. Jedoch war der Gegner stets durch lange Bälle auf Torjäger Stöcklin gefährlich. Die gesamte Verteidigung um dasInnenverteidiger-Duo Geisert und Franz machten hier aber über das gesamte Spiel einen sehr guten Job und ließen so gut wie keine „Stöcklin-Chance“ zu. Selber spielte die SG Wasser munter nach vorne. Über die beiden Außenbahnen konnte man immer wieder in den Strafraum vordringen. Bürkin, Gordijenko, Herter und Winnewisser hatten gute Möglichkeiten die Heimelf in Führung zu bringen. Entweder der Keeper oder ein Verteidiger waren aber im richtigen Moment zur Stelle. So ging es mit einem 0:0 in die Pause. Die Jungs von Sven Althauser hätten hier sicherlich eine Führung verdient gehabt.

In der zweiten Halbzeit schaffte es die SG nicht mehr, ganz so dominant nach vorne zu Spielen wie noch in Durchgang Eins. Jedoch behielt man die Oberhand und verbuchte mehr Torraumszenen. Leider fehlte immer wieder ein halber Meter zu einem Erfolgserlebnis. Bezeichnend dafür war eine scharfe Hereingabe von Herter nach einem schönen Spielzug der SG. Ein Weisweiler Verteidiger konnte in der Mitte, fast mit einem Eigentor, vor dem einschussbereiten Winnewisser klären. Der Ball ging Zentimeter am Pfosten vorbei. Auf der anderen Seite hatte die Heimelf Glück, als Stöcklin einen Pass von Torhüter Beck abfing, den Ball aber nicht im Tor unterbringen konnte - Beck korrigierte seinen kleinen Fehler direkt wieder mit einer Parade. In der Nachspielzeit sah Gästeangreifer Stehlin nach zu harten einsteigen bei einem Konter die rote Karte. Es war aber keine Zeit mehr Kapital aus der Überzahlsituation schlagen und somit endete die Partie 0:0 Unentschieden.

Die SG zeigte über 90. Minute eine gute Leistung, mit einem oder zwei Toren wäre die Leistung sogar sehr gut gewesen! Man steckt weiter im Abstiegskampf und hätte die Punkte gut gebrauchen können. Immerhin hält man den Gegner in der Tabelle auf Abstand. Nächste Woche ist der Tabellenführer aus Endingen zu Gast in Wasser. Anstoß ist um 15 Uhr.

Im Vorspiel konnte die Zweite die Reserve der SG Weisweil/Forchheim mit 3:0 schlagen. Die Torschützen waren Tufan Kaya, Jan-Hendrik Weiß und Niklas Discher.

Die Dritte unterlag dem FC Waldkirch III mit 0:8.