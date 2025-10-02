Torloses Remis in Pforzheim, Gala von Gilés Sanchez in Neckarsulm

Die Oberliga Baden-Württemberg eröffnete am heutigen Abend ihren 11. Spieltag mit zwei spannenden Begegnungen. Während sich der 1. CfR Pforzheim und der FC Nöttingen in einem intensiven Duell torlos trennten, sorgte Aufsteiger Türkspor Neckarsulm mit einem klaren Sieg gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen für Aufsehen.
---
Vor 1233 Zuschauern lieferten sich der 1. CfR Pforzheim und der FC Nöttingen ein kampfbetontes, von Taktik geprägtes Spiel. Beide Teams suchten über lange Strecken den Weg nach vorne, doch entscheidende Durchbrüche blieben aus. Vor allem im Mittelfeld entwickelte sich ein zähes Ringen um Ballkontrolle, das die Abwehrreihen beider Seiten immer wieder festigten. So blieb es nach 90 intensiven Minuten beim 0:0.
---
Türkspor Neckarsulm zeigte vor 200 Zuschauern eine beeindruckende Leistung. Cristian Gilés Sanchez war der Mann des Abends: Bereits in der 14. Minute brachte er die Gastgeber in Führung. Nur vier Minuten später legte er nach und stellte mit seinem zweiten Tor früh die Weichen auf Sieg. In der 77. Minute machte Cristian Gilés Sanchez mit seinem dritten Treffer den Hattrick perfekt und krönte seine überragende Vorstellung. Zwei Minuten später konnte Max Stumm zwar noch den Anschlusstreffer erzielen, doch an der klaren Niederlage der Gäste änderte das nichts mehr.
---
TSV Essingen empfängt FSV Hollenbach. Essingen will seine positive Bilanz weiter ausbauen und im Aufstiegsrennen Boden gutmachen. Hollenbach ist auf Punkte angewiesen, um die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________