Torloses Remis in Pforzheim, Gala von Gilés Sanchez in Neckarsulm

Die Oberliga Baden-Württemberg eröffnete am heutigen Abend ihren 11. Spieltag mit zwei spannenden Begegnungen. Während sich der 1. CfR Pforzheim und der FC Nöttingen in einem intensiven Duell torlos trennten, sorgte Aufsteiger Türkspor Neckarsulm mit einem klaren Sieg gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen für Aufsehen.

Vor 1233 Zuschauern lieferten sich der 1. CfR Pforzheim und der FC Nöttingen ein kampfbetontes, von Taktik geprägtes Spiel. Beide Teams suchten über lange Strecken den Weg nach vorne, doch entscheidende Durchbrüche blieben aus. Vor allem im Mittelfeld entwickelte sich ein zähes Ringen um Ballkontrolle, das die Abwehrreihen beider Seiten immer wieder festigten. So blieb es nach 90 intensiven Minuten beim 0:0. ---

Türkspor Neckarsulm zeigte vor 200 Zuschauern eine beeindruckende Leistung. Cristian Gilés Sanchez war der Mann des Abends: Bereits in der 14. Minute brachte er die Gastgeber in Führung. Nur vier Minuten später legte er nach und stellte mit seinem zweiten Tor früh die Weichen auf Sieg. In der 77. Minute machte Cristian Gilés Sanchez mit seinem dritten Treffer den Hattrick perfekt und krönte seine überragende Vorstellung. Zwei Minuten später konnte Max Stumm zwar noch den Anschlusstreffer erzielen, doch an der klaren Niederlage der Gäste änderte das nichts mehr. ---

Morgen, 14:00 Uhr TSV Essingen TSV Essingen FSV Hollenbach Hollenbach 14:00 live PUSH

TSV Essingen empfängt FSV Hollenbach. Essingen will seine positive Bilanz weiter ausbauen und im Aufstiegsrennen Boden gutmachen. Hollenbach ist auf Punkte angewiesen, um die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. ---

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr TSG Backnang TSG Backnang FC Denzlingen Denzlingen 14:00 live PUSH



TSG Backnang empfängt FC Denzlingen. Die Gastgeber streben an, ihre mittlere Tabellenposition zu stabilisieren. Denzlingen muss punkten, um sich von den Abstiegsrängen abzusetzen, und wird auf schnelle Konter setzen. TSG Backnang empfängt FC Denzlingen. Die Gastgeber streben an, ihre mittlere Tabellenposition zu stabilisieren. Denzlingen muss punkten, um sich von den Abstiegsrängen abzusetzen, und wird auf schnelle Konter setzen.



FC 08 Villingen empfängt 1. FC Normannia Gmünd. Villingen ist als Abstiegskandidat gefordert, dringend Punkte zu sammeln. Normannia Gmünd versucht, Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu halten und wird offensiv agieren müssen. FC 08 Villingen empfängt 1. FC Normannia Gmünd. Villingen ist als Abstiegskandidat gefordert, dringend Punkte zu sammeln. Normannia Gmünd versucht, Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu halten und wird offensiv agieren müssen.



SV Oberachern trifft auf FV Ravensburg. Oberachern will die Serie der letzten Spiele fortsetzen und in der Tabelle Boden gutmachen. Ravensburg ist auf einen Auswärtspunkt angewiesen, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu halten. SV Oberachern trifft auf FV Ravensburg. Oberachern will die Serie der letzten Spiele fortsetzen und in der Tabelle Boden gutmachen. Ravensburg ist auf einen Auswärtspunkt angewiesen, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu halten.

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr Türkischer SV Singen TSV Singen VfR Aalen VfR Aalen 15:00 live PUSH



Türkischer SV Singen spielt gegen VfR Aalen. Aalen geht als Favorit in die Partie und möchte die Tabellenführung sichern. Singen ist gefordert, defensiv stabil zu stehen und bei Gelegenheit selbst offensive Akzente zu setzen. Türkischer SV Singen spielt gegen VfR Aalen. Aalen geht als Favorit in die Partie und möchte die Tabellenführung sichern. Singen ist gefordert, defensiv stabil zu stehen und bei Gelegenheit selbst offensive Akzente zu setzen.

Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr Karlsruher SC Karlsruhe II VfR Mannheim VfR Mannheim 15:30 PUSH



Karlsruher SC II empfängt VfR Mannheim. Mannheim strebt nach einem Auswärtssieg, um seine Spitzenposition zu festigen. Karlsruhe will seine Heimstärke ausspielen und im oberen Mittelfeld verbleiben. Karlsruher SC II empfängt VfR Mannheim. Mannheim strebt nach einem Auswärtssieg, um seine Spitzenposition zu festigen. Karlsruhe will seine Heimstärke ausspielen und im oberen Mittelfeld verbleiben.



SSV Reutlingen empfängt 1. Göppinger SV. Reutlingen möchte nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen wieder einen Dreier einfahren. Göppinger SV kämpft um den Klassenerhalt und ist auf jeden Punkt angewiesen.