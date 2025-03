Torloses Remis in Frechen

Die U19 des 1. FC Saarbrücken brachte von ihrer Samstag-Fahrt nach Frechen bei Köln einen Punkt mit. Von Gastgeber TuS Blau-Weiß Königsdorf trennte sich das von Salvatore D'Andrea trainierte Team torlos. "Wir haben gut angefangen, waren in der ersten Hälfte vielleicht sogar etwas besser. Wir hätten führen müssen. Aber auch wenn sie keinen so renommierten Namen haben, so haben sie doch Qualitäten, in der zweiten hälfte wurden sie besser und wir haben etwas nachgelassen. Wir sind nicht so gut aus der Kabine gekommen. Wir haben es in der ersten Hälfte verpasst, einen zu machen, haben dann aber auch gut verteidigt so dass sie auch nicht zum Tor kamen. Beide Teams hatten am Ende noch Möglichkeiten zum Siegtreffer. Luca Behr musste mit einer Zerrung raus, da hoffen wir, dass er bis zum nächsten Spiel wieder dabei ist".

Das FCS-Team bleibt punktgleich mit Königsdorf Vorletzter, hat aber ein Spiel mehr ausgetragen als das ebenfalls punktgleiche Schlusslicht TSV Meerbusch, das mit 0:3 beim FSV Frankfurt unterlag.